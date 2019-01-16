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Circuito de verão

Felipe Araújo faz show de graça na Serra; veja programação da cidade

Cidade vai ser sede da Festa de São Sebastião e São Benedito e de circuitos em praias

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2019 às 20:22
O cantor Felipe Araújo Crédito: Divulgação
O fim de semana vai ser de diversão para todos os gostos na Serra. De atrações esportivas a show de Felipe Araújo, a programação de eventos no município está diversa e o melhor: tudo de graça. Jacaraípe, Nova Almeida e Manguinhos serão os palcos para essa programação que acontece a partir desta sexta-feira (18). 
O cantor sertanejo Felipe Araújo, dono de sucessos como "A Mala é Falsa" e "Amor da Sua Mama", é a grande atração da Festa de São Sebastião e São Benedito, que começa nesta sexta-feira (18) e vai até domingo (20), data em que o artista se apresenta, encerrando o evento com chave de ouro.
Para o circuito de verão, as atrações vão até o fim do próximo mês, com as atrações de circo, programações de esportes e diversão para todas as idades e gostos. 
PROGRAMAÇÃO
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO
Toda a programação acontece na Praça da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida
Sexta-feira (18)
21h  Grupo SambAdm
Sábado (19)
19h30  Cantora Dalzy Salles
21h30  Show principal a confirmar
Domingo (20)
20h30  Trio Lubião
22h  Felipe Araújo
CIRCUITO DE VERÃO
Jacaraípe
Sábado (19)
8h  Circuito de Verão Rede Gazeta
11h30  Final do Concurso da Família Real
13h  Show com Emerson Xumbrega
Domingo (20)
13h30  Companhia de Dança Motumbaxé
16h  Grupo Pele Morena
Sábado (26)
18h  Verão com Jesus 2019
Bandas: Base 21 + Edinho Missão, Marcos Lira, Dudu Lima e banda, Leandro Luz e Sarah Beatriz
Domingo (27)
13h30  Companhia de Dança Motumbaxé
16h  Tarados em Samba
Onde: Na arena de verão, entre a Praça Encontro das Águas e o Restaurante Berro Dágua
Nova Almeida
Sexta-feira (18)
21h  Grupo SambAdm
Sábado (19)
19h30  Cantora Dalzy Salles
21h30  Show principal a confirmar
Domingo (20)
20h30  Trio Lubião
22h  Felipe Araújo
Onde: na Praça da Igreja dos Reis Magos
Manguinhos
Sexta-feira (18)
19h30  Minicirco Espoleta
21h30  Batucada
Sábado (19)
20h  Show com Fábio Carvalho
Sexta-feira (25)
19h30  Minicirco Espoleta
21h30  Batucada
Sábado (26)
20h  Marcelo Ribeiro e a Velha Guarda do Samba de Manguinhos
Onde: na Praça Central de Manguinhos

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