Felipe Araújo faz show de graça na Serra; veja programação da cidade

O fim de semana vai ser de diversão para todos os gostos na Serra. De atrações esportivas a show de Felipe Araújo, a programação de eventos no município está diversa e o melhor: tudo de graça. Jacaraípe, Nova Almeida e Manguinhos serão os palcos para essa programação que acontece a partir desta sexta-feira (18).
O cantor sertanejo Felipe Araújo, dono de sucessos como "A Mala é Falsa" e "Amor da Sua Mama", é a grande atração da Festa de São Sebastião e São Benedito, que começa nesta sexta-feira (18) e vai até domingo (20), data em que o artista se apresenta, encerrando o evento com chave de ouro.
Para o circuito de verão, as atrações vão até o fim do próximo mês, com as atrações de circo, programações de esportes e diversão para todas as idades e gostos.
PROGRAMAÇÃO
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO
Toda a programação acontece na Praça da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida
Sexta-feira (18)
21h Grupo SambAdm
Sábado (19)
19h30 Cantora Dalzy Salles
21h30 Show principal a confirmar
Domingo (20)
20h30 Trio Lubião
22h Felipe Araújo
CIRCUITO DE VERÃO
Jacaraípe
Sábado (19)
8h Circuito de Verão Rede Gazeta
11h30 Final do Concurso da Família Real
13h Show com Emerson Xumbrega
Domingo (20)
13h30 Companhia de Dança Motumbaxé
16h Grupo Pele Morena
Sábado (26)
18h Verão com Jesus 2019
Bandas: Base 21 + Edinho Missão, Marcos Lira, Dudu Lima e banda, Leandro Luz e Sarah Beatriz
Domingo (27)
13h30 Companhia de Dança Motumbaxé
16h Tarados em Samba
Onde: Na arena de verão, entre a Praça Encontro das Águas e o Restaurante Berro Dágua
Nova Almeida
Sexta-feira (18)
21h Grupo SambAdm
Sábado (19)
19h30 Cantora Dalzy Salles
21h30 Show principal a confirmar
Domingo (20)
20h30 Trio Lubião
22h Felipe Araújo
Onde: na Praça da Igreja dos Reis Magos
Manguinhos
Sexta-feira (18)
19h30 Minicirco Espoleta
21h30 Batucada
Sábado (19)
20h Show com Fábio Carvalho
Sexta-feira (25)
19h30 Minicirco Espoleta
21h30 Batucada
Sábado (26)
20h Marcelo Ribeiro e a Velha Guarda do Samba de Manguinhos
Onde: na Praça Central de Manguinhos