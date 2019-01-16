Felipe Araújo faz show de graça na Serra; veja programação da cidade

O cantor Felipe Araújo Crédito: Divulgação

O fim de semana vai ser de diversão para todos os gostos na Serra. De atrações esportivas a show de Felipe Araújo, a programação de eventos no município está diversa e o melhor: tudo de graça. Jacaraípe, Nova Almeida e Manguinhos serão os palcos para essa programação que acontece a partir desta sexta-feira (18).

O cantor sertanejo Felipe Araújo, dono de sucessos como "A Mala é Falsa" e "Amor da Sua Mama", é a grande atração da Festa de São Sebastião e São Benedito, que começa nesta sexta-feira (18) e vai até domingo (20), data em que o artista se apresenta, encerrando o evento com chave de ouro.

Para o circuito de verão, as atrações vão até o fim do próximo mês, com as atrações de circo, programações de esportes e diversão para todas as idades e gostos.

PROGRAMAÇÃO

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO

Toda a programação acontece na Praça da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida

Sexta-feira (18)

21h  Grupo SambAdm

Sábado (19)

19h30  Cantora Dalzy Salles

21h30  Show principal a confirmar

Domingo (20)

20h30  Trio Lubião

22h  Felipe Araújo

CIRCUITO DE VERÃO

Jacaraípe

Sábado (19)

8h  Circuito de Verão Rede Gazeta

11h30  Final do Concurso da Família Real

13h  Show com Emerson Xumbrega

Domingo (20)

13h30  Companhia de Dança Motumbaxé

16h  Grupo Pele Morena

Sábado (26)

18h  Verão com Jesus 2019

Bandas: Base 21 + Edinho Missão, Marcos Lira, Dudu Lima e banda, Leandro Luz e Sarah Beatriz

Domingo (27)

13h30  Companhia de Dança Motumbaxé

16h  Tarados em Samba

Onde: Na arena de verão, entre a Praça Encontro das Águas e o Restaurante Berro Dágua

Nova Almeida

Sexta-feira (18)

21h  Grupo SambAdm

Sábado (19)

19h30  Cantora Dalzy Salles

21h30  Show principal a confirmar

Domingo (20)

20h30  Trio Lubião

22h  Felipe Araújo

Onde: na Praça da Igreja dos Reis Magos

Manguinhos

Sexta-feira (18)

19h30  Minicirco Espoleta

21h30  Batucada

Sábado (19)

20h  Show com Fábio Carvalho

Sexta-feira (25)

19h30  Minicirco Espoleta

21h30  Batucada

Sábado (26)

20h  Marcelo Ribeiro e a Velha Guarda do Samba de Manguinhos