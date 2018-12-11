Feira, oficinas, luau e debates durante semana LGBT em Vitória

Começou nesta segunda-feira (10) a Semana LGBT de Vitória. O evento vai contar com diversas atrações, de segunda a domingo, como feira, oficina, debates e sarau. A iniciativa é da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).
No primeiro dia será realizada a oficina de Zine e lambe-lambe que vai produzir material artístico com foco no enfrentamento contra o preconceito. A atividade começa às 19 horas, no Mucane.
Já na terça-feira (11), o Núcleo Afro Odomodê sedia a oficina de fotografia criativa com o celular: destreinando olhares. Será às 16 horas.
No dia seguinte, também no Mucane, acontece às 19 horas a atividade Mapa Fotográfico: direito à cidade e pontos de encontro LGBT em Vitória.
Quem tiver interesse em aprender técnicas de ioga e respiração vai ter essa oportunidade na quinta-feira, dia 13. A oficina será realizada na Associação GOLD, às 19 horas.
Ainda como parte da programação, na sexta-feira (14) a Casa da Juventude abre as portas, às 14 horas, para a oficina de cadernos artesanais.
Todas as oficinas serão gratuitas e com 15 vagas cada. Para realizar a inscrição é necessário chegar com 15 minutos antes do início. As vagas serão disponibilizadas por ordem de chegada.
Feira e luau
No sábado (15), a Praia de Camburi será palco do Luau da Diversidade. O evento terá shows protagonizados por integrantes do movimento LGBT. Vão se apresentar Paula Monteiro (voz e violão), Banda Anne (axé), DJ Rafa Cleópatra (pop).
A programação será encerrada no domingo (16) com a realização da Feira Cultural, no Mucane, a partir das 14 horas.
Haverá exposição e vendas de itens produzidos por pessoas LGBTs, além de debates e apresentações musicais dos DJs Drag Brisadíssima e Drag Ursula; Letícia Chaves (voz e violão) e Banda Aru (sertanejo).
Visibilidade
Para a coordenadora de Diversidade Sexual da Semcid, Carolina Alves, a Semana LGBT tem como objetivo dar mais visibilidade às questões de diversidade sexual. "Além disso, é uma forma de mostrar as ações protagonizadas pelo público LGBT e ainda criar uma conscientização sobre o enfrentamento ao preconceito", frisou Carolina.