Feira, oficinas, luau e debates durante semana LGBT em Vitória

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Começou nesta segunda-feira (10) a Semana LGBT de Vitória. O evento vai contar com diversas atrações, de segunda a domingo, como feira, oficina, debates e sarau. A iniciativa é da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

No primeiro dia será realizada a oficina de Zine e lambe-lambe que vai produzir material artístico com foco no enfrentamento contra o preconceito. A atividade começa às 19 horas, no Mucane.

Já na terça-feira (11), o Núcleo Afro Odomodê sedia a oficina de fotografia criativa com o celular: destreinando olhares. Será às 16 horas.

No dia seguinte, também no Mucane, acontece às 19 horas a atividade Mapa Fotográfico: direito à cidade e pontos de encontro LGBT em Vitória.

Quem tiver interesse em aprender técnicas de ioga e respiração vai ter essa oportunidade na quinta-feira, dia 13. A oficina será realizada na Associação GOLD, às 19 horas.

Ainda como parte da programação, na sexta-feira (14) a Casa da Juventude abre as portas, às 14 horas, para a oficina de cadernos artesanais.

Todas as oficinas serão gratuitas e com 15 vagas cada. Para realizar a inscrição é necessário chegar com 15 minutos antes do início. As vagas serão disponibilizadas por ordem de chegada.

Feira e luau

No sábado (15), a Praia de Camburi será palco do Luau da Diversidade. O evento terá shows protagonizados por integrantes do movimento LGBT. Vão se apresentar Paula Monteiro (voz e violão), Banda Anne (axé), DJ Rafa Cleópatra (pop).

A programação será encerrada no domingo (16) com a realização da Feira Cultural, no Mucane, a partir das 14 horas.

Haverá exposição e vendas de itens produzidos por pessoas LGBTs, além de debates e apresentações musicais dos DJs Drag Brisadíssima e Drag Ursula; Letícia Chaves (voz e violão) e Banda Aru (sertanejo).

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