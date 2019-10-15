Home
Fecim divulga filmes selecionados e mudança de data

Festival de Cinema de Muqui vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro

Lara Rosado

Editora-adjunta do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 13:40

 - Atualizado há 6 anos

O tema da edição do Fecim 2019 é "De volta para o futuro na cidade menina" Crédito: Fernando Madeira

O Festival de Cinema de Muqui (Fecim) divulgou os filmes selecionados para competirem na inédita mostra competitiva de Web. Ao todo, 10 produções audiovisuais foram selecionadas. Além dos filmes escolhidos, a organização também divulgou que o festival teve a data alterada. Agora, o evento vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na Praça Central da cidade, na Região Sul do Estado.

Entre os filmes escolhidos estão: “Diz a Lenda… histórias de Piracicaba” (direção de Felipe Amaral); “Jogos de Guerra (direção de Wayner Tristão); “Reexistir” (direção de Antônio Cortez; “Imaginários urbanos” (direção de Glauber Xavier); “Os guerreiros da rua” (direção de Erickson Marinho); “Under the sun” (direção de Jonathas Veloso); “In fluir” (direção de Fábio Novelli e Murilo Genehr); “Os escritos de um escritor escravo” (direção de Pablo Siviero); “Como segurar uma nuvem no chão” (direção de Marco Aurélio Gal); e “Sui Generis” (direção de Roberto Nascimento).

De acordo com a produtora do festival, Karol Milk, a mudança da data foi necessária para ter tempo hábil de montar a estrutura que o festival merece. “Foram mais de 300 filmes inscritos. Nossa curadoria teve um trabalho minucioso para a escolha das produções. Esse pente fino nos demandou mais do que imaginávamos e a data mais para frente vai nos dar segurança para produzir o Fecim com carinho e empenho de toda a equipe”, pontua.

O tema do festival deste ano é “De volta para o futuro na cidade menina”. O objetivo, de acordo com Karol, é discutir sobre a manipulação do tempo no cinema e na televisão. “É claro que nossa proposta também é estimular a economia criativa da cidade e proporcionar um intercâmbio de manifestações culturais no maior sítio histórico do Espírito Santo”, destaca.

Nos próximos dias, segundo Karol, os filmes selecionados nas mostras competitivas nacionais de curtas e de longas serão divulgados. A programação do Fecim é gratuita e também vai contar com workshops, além de atrações musicais.

Ainda de acordo com Karol, o Festival Multipliqui que foi transferido para os dias 14 e 15 de novembro permanece na mesma data.

VEJA DETALHES DOS FILMES SELECIONADOS DA MOSTRA WEB

  • 1) "Diz a Lenda... Histórias de Piracicaba"
  • Piracicaba/SP - 2017
  • Direção: Felipe Amaral
  • Categoria: Documentário
  • Duração: 20 minutos
  • Sinopse: A cultura de um povo é sua maior fonte de riqueza imaterial, é o que define sua identidade, e sofre transformações através do tempo e do espaço. Por isso, torna-se necessário que as expressões culturais de um grupo sejam preservadas para futuras gerações. O documentário “Diz a Lenda… Histórias de Piracicaba” surgiu da necessidade de auxiliar na proliferação e na preservação das histórias (reais e imaginárias) da cidade de Piracicaba, contadas pelos seus próprios moradores, da sua maneira e baseadas em suas recordações.

  • 2) "Jogos de Guerra"
  • Petrolina/PE - 2019
  • Direção: Wayner Tristão
  • Categoria: Animação
  • Duração: 40 segundos
  • Sinopse: Brincadeiras bélicas.

  • 3) "Reexistir"
  • São Paulo/SP - 2019
  • Direção: Antônio Cortez
  • Categoria: Documentário
  • Duração: 4 minutos por episódios (20 min. total)
  • Sinopse: "Reexistir" é uma web-série documental que apresenta vivências e resistências nas histórias de luta da comunidade LGBT. Histórias estas, contadas em prol de gerar mais empatia e compaixão entre as pessoas de dentro e fora da comunidade, e principalmente, levar uma mensagem de esperança, força e resiliência para todos os LGBT's, nos estimulando a seguir de cabeça erguida e continuar resistindo.

  • 4) "Imaginários Urbanos"
  • Macéio/AL
  • Direção: Glauber Xavier
  • Categoria: Documentário
  • Duração: 24 minutos e 40 segundos
  • Sinopse: Imaginários Urbanos mixa arte, corpo e cidade, esboçando inquietações de um grupo de pesquisadores e artistas dispostos a estimular reflexões sobre as representações simbólicas da cidade de Maceió.

  • 5) "Os Guerreiros da Rua"
  • Recife/PE - 2018
  • Direção: Erickson Marinho
  • Categoria: Ficção
  • Duração: 23 minutos
  • Sinopse: Recife, década de 90. Quatro amigos se organizam para criar suas próprias aventuras e vive-las pelas ruas de sua comunidade, imaginando missões, seres fantásticos e eles mesmos como guerreiros dotados de poderes especiais. Cada brincadeira é um novo capítulo da jornada maior do quarteto, que se dá a importante tarefa de libertar criaturas mágicas e proteger o bairro de um poderoso inimigo imaginário que planeja dominar tudo.

  • 6) "Under The Sun"
  • Anápolis/GO - 2018
  • Direção: Jonathas Veloso
  • Categoria: Ficção
  • Duração: 20 minutos
  • Sinopse: Em meio a uma crise de água potável e altas temperaturas, um homem vaga, buscando uma forma de continuar vivo.

  • 7) "In fluir"
  • Cascaval/PR - 2018
  • Direção: Fábio Novelli e Murilo Genehr
  • Categoria: Ficção
  • Duração: 10 minutos
  • Sinopse: Após o desaparecimento de um ex-professor, dois alunos entram em sua antiga casa, em busca de respostas ou de um sinal de vida.

  • 8) "Os escritos de um escritor escravo"
  • Rio de Janeiro/RJ - 2017
  • Direção: Pablo Siviero
  • Categoria: Ficção
  • Duração: 32 minutos e 57 segundos
  • Sinopse: Maurício é um jovem roteirista e escritor que, depois de passar por uma desilusão amorosa, vive um momento de bloqueio artístico. Tentando encontrar uma saída para voltar a escrever, ele procura em suas histórias a solução dos problemas. Personagens de todos os estilos e personalidades vão surgir para tentar preencher o vazio que vive Maurício. Uma caminhada que não é apenas para amenizar suas perturbações, mas também, para reencontrar o verdadeiro artista que vive dentro dele.

  • 9) "Como segurar uma nuvem no chão"
  • São Paulo/SP - 2017
  • Direção: Marco Aurélio Gal
  • Categoria: Ficção
  • Duração: 18 minutos
  • Sinopse: O que acontece depois do "FIM"? A fábula de Isabela, a viagem fantasmagórica de uma menina em busca de sua verdadeira essência.

  • 10) "Sui Generis"
  • Vitória/ES - 2017
  • Direção: Roberto Nascimento
  • Categoria: Ficção
  • Duração: 07 minutos e 24 segundos
  • Sinopse: Claudia e Marcus tem um relacionamento moderno.

