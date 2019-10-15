Fecim divulga filmes selecionados e mudança de data

Cultura

Festival de Cinema de Muqui vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 13:40 - Atualizado há 6 anos

O tema da edição do Fecim 2019 é "De volta para o futuro na cidade menina" Crédito: Fernando Madeira

O Festival de Cinema de Muqui (Fecim) divulgou os filmes selecionados para competirem na inédita mostra competitiva de Web. Ao todo, 10 produções audiovisuais foram selecionadas. Além dos filmes escolhidos, a organização também divulgou que o festival teve a data alterada. Agora, o evento vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na Praça Central da cidade, na Região Sul do Estado.

Entre os filmes escolhidos estão: “Diz a Lenda… histórias de Piracicaba” (direção de Felipe Amaral); “Jogos de Guerra (direção de Wayner Tristão); “Reexistir” (direção de Antônio Cortez; “Imaginários urbanos” (direção de Glauber Xavier); “Os guerreiros da rua” (direção de Erickson Marinho); “Under the sun” (direção de Jonathas Veloso); “In fluir” (direção de Fábio Novelli e Murilo Genehr); “Os escritos de um escritor escravo” (direção de Pablo Siviero); “Como segurar uma nuvem no chão” (direção de Marco Aurélio Gal); e “Sui Generis” (direção de Roberto Nascimento).

De acordo com a produtora do festival, Karol Milk, a mudança da data foi necessária para ter tempo hábil de montar a estrutura que o festival merece. “Foram mais de 300 filmes inscritos. Nossa curadoria teve um trabalho minucioso para a escolha das produções. Esse pente fino nos demandou mais do que imaginávamos e a data mais para frente vai nos dar segurança para produzir o Fecim com carinho e empenho de toda a equipe”, pontua.

O tema do festival deste ano é “De volta para o futuro na cidade menina”. O objetivo, de acordo com Karol, é discutir sobre a manipulação do tempo no cinema e na televisão. “É claro que nossa proposta também é estimular a economia criativa da cidade e proporcionar um intercâmbio de manifestações culturais no maior sítio histórico do Espírito Santo”, destaca.

Nos próximos dias, segundo Karol, os filmes selecionados nas mostras competitivas nacionais de curtas e de longas serão divulgados. A programação do Fecim é gratuita e também vai contar com workshops, além de atrações musicais.

Ainda de acordo com Karol, o Festival Multipliqui que foi transferido para os dias 14 e 15 de novembro permanece na mesma data.

VEJA DETALHES DOS FILMES SELECIONADOS DA MOSTRA WEB

1) "Diz a Lenda... Histórias de Piracicaba"

Piracicaba/SP - 2017



Direção: Felipe Amaral



Felipe Amaral Categoria: Documentário



Documentário Duração: 20 minutos



20 minutos Sinopse: A cultura de um povo é sua maior fonte de riqueza imaterial, é o que define sua identidade, e sofre transformações através do tempo e do espaço. Por isso, torna-se necessário que as expressões culturais de um grupo sejam preservadas para futuras gerações. O documentário “Diz a Lenda… Histórias de Piracicaba” surgiu da necessidade de auxiliar na proliferação e na preservação das histórias (reais e imaginárias) da cidade de Piracicaba, contadas pelos seus próprios moradores, da sua maneira e baseadas em suas recordações.



2) "Jogos de Guerra"

Petrolina/PE - 2019



Direção: Wayner Tristão



Wayner Tristão Categoria: Animação



Animação Duração: 40 segundos



40 segundos Sinopse: Brincadeiras bélicas.



3) "Reexistir"

São Paulo/SP - 2019



Direção: Antônio Cortez



Antônio Cortez Categoria: Documentário



Documentário Duração: 4 minutos por episódios (20 min. total)



4 minutos por episódios (20 min. total) Sinopse: "Reexistir" é uma web-série documental que apresenta vivências e resistências nas histórias de luta da comunidade LGBT. Histórias estas, contadas em prol de gerar mais empatia e compaixão entre as pessoas de dentro e fora da comunidade, e principalmente, levar uma mensagem de esperança, força e resiliência para todos os LGBT's, nos estimulando a seguir de cabeça erguida e continuar resistindo.



4) "Imaginários Urbanos"

Macéio/AL



Direção: Glauber Xavier



Glauber Xavier Categoria: Documentário



Documentário Duração: 24 minutos e 40 segundos



24 minutos e 40 segundos Sinopse: Imaginários Urbanos mixa arte, corpo e cidade, esboçando inquietações de um grupo de pesquisadores e artistas dispostos a estimular reflexões sobre as representações simbólicas da cidade de Maceió.



5) "Os Guerreiros da Rua"

Recife/PE - 2018



Direção: Erickson Marinho



Erickson Marinho Categoria: Ficção



Ficção Duração: 23 minutos



23 minutos Sinopse: Recife, década de 90. Quatro amigos se organizam para criar suas próprias aventuras e vive-las pelas ruas de sua comunidade, imaginando missões, seres fantásticos e eles mesmos como guerreiros dotados de poderes especiais. Cada brincadeira é um novo capítulo da jornada maior do quarteto, que se dá a importante tarefa de libertar criaturas mágicas e proteger o bairro de um poderoso inimigo imaginário que planeja dominar tudo.



6) "Under The Sun"

Anápolis/GO - 2018



Direção: Jonathas Veloso



Jonathas Veloso Categoria: Ficção



Ficção Duração: 20 minutos



20 minutos Sinopse: Em meio a uma crise de água potável e altas temperaturas, um homem vaga, buscando uma forma de continuar vivo.



7) "In fluir"

Cascaval/PR - 2018



Direção: Fábio Novelli e Murilo Genehr



Fábio Novelli e Murilo Genehr Categoria: Ficção



Ficção Duração: 10 minutos



10 minutos Sinopse: Após o desaparecimento de um ex-professor, dois alunos entram em sua antiga casa, em busca de respostas ou de um sinal de vida.



8) "Os escritos de um escritor escravo"

Rio de Janeiro/RJ - 2017



Direção: Pablo Siviero



Pablo Siviero Categoria: Ficção



Ficção Duração: 32 minutos e 57 segundos



32 minutos e 57 segundos Sinopse: Maurício é um jovem roteirista e escritor que, depois de passar por uma desilusão amorosa, vive um momento de bloqueio artístico. Tentando encontrar uma saída para voltar a escrever, ele procura em suas histórias a solução dos problemas. Personagens de todos os estilos e personalidades vão surgir para tentar preencher o vazio que vive Maurício. Uma caminhada que não é apenas para amenizar suas perturbações, mas também, para reencontrar o verdadeiro artista que vive dentro dele.



9) "Como segurar uma nuvem no chão"

São Paulo/SP - 2017



Direção: Marco Aurélio Gal



Marco Aurélio Gal Categoria: Ficção



Ficção Duração: 18 minutos



18 minutos Sinopse: O que acontece depois do "FIM"? A fábula de Isabela, a viagem fantasmagórica de uma menina em busca de sua verdadeira essência.



10) "Sui Generis"

Vitória/ES - 2017



Direção: Roberto Nascimento



Roberto Nascimento Categoria: Ficção



Ficção Duração: 07 minutos e 24 segundos



07 minutos e 24 segundos Sinopse: Claudia e Marcus tem um relacionamento moderno.



