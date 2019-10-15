Fecim divulga filmes selecionados e mudança de data

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 13:40
- Atualizado há 6 anos
O Festival de Cinema de Muqui (Fecim) divulgou os filmes selecionados para competirem na inédita mostra competitiva de Web. Ao todo, 10 produções audiovisuais foram selecionadas. Além dos filmes escolhidos, a organização também divulgou que o festival teve a data alterada. Agora, o evento vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na Praça Central da cidade, na Região Sul do Estado.
Entre os filmes escolhidos estão: “Diz a Lenda… histórias de Piracicaba” (direção de Felipe Amaral); “Jogos de Guerra (direção de Wayner Tristão); “Reexistir” (direção de Antônio Cortez; “Imaginários urbanos” (direção de Glauber Xavier); “Os guerreiros da rua” (direção de Erickson Marinho); “Under the sun” (direção de Jonathas Veloso); “In fluir” (direção de Fábio Novelli e Murilo Genehr); “Os escritos de um escritor escravo” (direção de Pablo Siviero); “Como segurar uma nuvem no chão” (direção de Marco Aurélio Gal); e “Sui Generis” (direção de Roberto Nascimento).
De acordo com a produtora do festival, Karol Milk, a mudança da data foi necessária para ter tempo hábil de montar a estrutura que o festival merece. “Foram mais de 300 filmes inscritos. Nossa curadoria teve um trabalho minucioso para a escolha das produções. Esse pente fino nos demandou mais do que imaginávamos e a data mais para frente vai nos dar segurança para produzir o Fecim com carinho e empenho de toda a equipe”, pontua.
O tema do festival deste ano é “De volta para o futuro na cidade menina”. O objetivo, de acordo com Karol, é discutir sobre a manipulação do tempo no cinema e na televisão. “É claro que nossa proposta também é estimular a economia criativa da cidade e proporcionar um intercâmbio de manifestações culturais no maior sítio histórico do Espírito Santo”, destaca.
Nos próximos dias, segundo Karol, os filmes selecionados nas mostras competitivas nacionais de curtas e de longas serão divulgados. A programação do Fecim é gratuita e também vai contar com workshops, além de atrações musicais.
Ainda de acordo com Karol, o Festival Multipliqui que foi transferido para os dias 14 e 15 de novembro permanece na mesma data.
