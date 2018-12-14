Fatboy Slim grava remix de 'Praise You' e anuncia shows no Brasil

14/12/2018 - O DJ Fatboy Slim Crédito: Skint Records

O DJ britânico Fatboy Slim, 55, anunciou nesta quinta-feira (13) a gravação de um remix do seu grande sucesso "Praise You". O lançamento vai coincidir com a visita dele ao Brasil para alguns shows.

O hit foi lançado em 1998, como parte do álbum "'You've Come a Long Way, Baby", e se tornou o primeiro single do DJ a chegar ao topo das paradas. Ele esteve na trilha sonora de filmes como "Segundas Intenções" e foi indicado ao Grammy como melhor gravação dance.

O novo remix, que será lançado em 28 de dezembro, será feito em parceria com o produtor musical brasileiro DJ Marky, que afirmou ser um privilégio remixar o clássico. "Espero que todos os seus fãs gostem, pois fiz com muito amor e carinho", diz Marky.