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MÚSICA

Fatboy Slim grava remix de 'Praise You' e anuncia shows no Brasil

Britânico deve passar por SC durante passagem pelo país

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 17:58
14/12/2018 - O DJ Fatboy Slim Crédito: Skint Records
O DJ britânico Fatboy Slim, 55, anunciou nesta quinta-feira (13) a gravação de um remix do seu grande sucesso "Praise You". O lançamento vai coincidir com a visita dele ao Brasil para alguns shows.
O hit foi lançado em 1998, como parte do álbum "'You've Come a Long Way, Baby", e se tornou o primeiro single do DJ a chegar ao topo das paradas. Ele esteve na trilha sonora de filmes como "Segundas Intenções" e foi indicado ao Grammy como melhor gravação dance.
O novo remix, que será lançado em 28 de dezembro, será feito em parceria com o produtor musical brasileiro DJ Marky, que afirmou ser um privilégio remixar o clássico. "Espero que todos os seus fãs gostem, pois fiz com muito amor e carinho", diz Marky.
Fatboy Slim, cujo o nome verdadeiro é Norman Quentin Cook, chega ao Brasil no final do mês, mas sua assessoria de imprensa ainda não informou locais e datas das apresentações. Uma de suas paradas, porém, deve ser em Florianópolis, já que a casa noturna Posh Club, em Jurerê Internacional, confirmou show do DJ no dia 2 de janeiro.

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