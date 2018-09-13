Fãs são expulsos de show de Dua Lipa após se levantarem e levantarem bandeiras de arco-íris

Dua Lipa Crédito: Reprodução

Dua Lipa se apresentou no National Exhibition and Convention Center em Xangai, na China, na última quarta-feira, 12. O que era para ser um show divertido para a cantora e seus fãs virou uma confusão generalizada: diversas pessoas foram expulsas do local por se levantarem de seus assentos para dançar e levantar bandeiras com as cores do arco-íris, em defesa dos direitos LGBT.

Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas na plateia sendo forçadamente retiradas por seguranças. Ainda no palco, Dua Lipa chegou a falar: "Eu quero criar um ambiente seguro para todos nós aqui nos divertimos. Eu quero que todos nós dancemos, cantemos".

















Após a repercussão, Dua Lipa usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 13, para mostrar sua indignação com o ocorrido. "Na noite passada, eu fiz o show para os meus fãs. Eu prometi um show. Eu fiquei com eles, dancei e cantei com eles. Eu vou ficar ao lado de vocês pelo amor e crenças de vocês, e eu estou muito orgulhosa e grata de que vocês se sentiram a vontade para mostrar seu orgulho em meu show. O que vocês fizeram exige muita coragem. Eu quero sempre que a minha música traga força, esperança e união", disse a artista no Instagram.