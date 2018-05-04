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Fãs celebram o 'Star Wars Day'. Veja as homenagens

Celebrada mundialmente, a data nasceu de um trocadilho com a frase 'May the Force be with you'

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 15:19
Guardiões da Galáxia ganharam uma versão de poster baseado em Star Wars Crédito: Reprodução/Twitter
Milhões de fãs de "Star Wars" celebram nesta sexta-feira, 4, o dia oficial de uma das mais bem sucedidas narrativas do cinema moderno. O "Star Wars Day" é um dia inteiramente dedicado a homenagens e celebrações que os fãs da franquia de George Lucas organizam, religiosamente, todos os anos.
Celebrada mundialmente, a data nasceu de um trocadilho com a frase "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você"). Em inglês, 4 de maio pode ser traduzido como "May, the Fourth", o que é sonoramente parecido com a frase original dos filmes. Foi o suficiente para que os fãs adotassem a data como sua e passassem a comemorar todos os anos.
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Embora o primeiro evento de grande escala para celebrar o dia tenha sido realizado em 2011, em Toronto, no Canadá, (quando fãs participaram de uma sessão especial e depois realizaram um concurso de fantasias), a primeira referência à data é de 1979. O primeiro filme da saga foi lançado em 1977.
Veja algumas homenagens na internet sobre o dia

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