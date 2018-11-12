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Música

Fames nas Comunidades terá mais nove apresentações em periferias do ES

Até o fim de novembro, alunos do Fames nas Comunidades vão se apresentar em bairros da Grande Vitória e de cidades do interior do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 20:22

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 20:22

Alunos do Fames nas Comunidades fazem apresentação pelo Espírito Santo Crédito: Fames/Divulgação
Desde o início de outubro, o projeto Fames nas Comunidades leva música a bairros de periferia espalhados pelo Espírito. As apresentações estão longe de acabar. Até o fim de novembro, nove recitais estão marcados em comunidades da Grande Vitória e de algumas cidades do interior do Espírito Santo. 
Nas apresentações, os alunos do projeto levam um repertórios que aprenderam durante os dois últimos anos em suas aulas de canto, percussão e violão. 
O projeto Fames nas Comunidades é responsável por oferecer as aulas de música nas comunidades do Programa Ocupação Social. Até agora foram 22 localidades atendidas, disponibilizando 180 vagas por bairro, em cursos gratuitos de música, com turmas para aulas de canto, de violão e de percussão. Ao todo, foram mais de 3,7 mil oportunidades.
PROGRAMAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA (12)
Colatina  Ayrton Senna
Local: Incubadora, às 19h
TERÇA-FEIRA (13)
Interlagos - Linhares
Local: CRAS de Interlagos, às 19h
QUARTA-FEIRA (14)
São Mateus  Bom Sucesso
Local: EMEF Bom Sucesso, às 19h
SEGUNDA-FEIRA (19)
Vila Velha  Ulisses Guimarães
Local: Igreja Presbiteriana em Ulisses Guimarães, às 19h
TERÇA-FEIRA (20)
Serra  B. das Laranjeiras
Local: Escola Leonel de Moura Brizola, às 19h
Rua Carijós, s/n  B. das Laranjeiras
QUARTA-FEIRA (21)
Cariacica  Flexal 1
Local: EEEFM Ana Lopes Balestrero, às 19h
QUINTA-FEIRA (22)
Cariacica  Nova Rosa da Penha
Local: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, às 19h
SEXTA-FEIRA (23)
Cariacica  Nova Esperança
Local: Fundação Fé e Alegria do Brasil, às 19h
SÁBADO (24)
Cariacica  Castelo Branco
Local: EEEFM Dr. Jose Moyses, às 15h
Rua Rio Itapemirim s/n. B Santa Catarina

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