Fames nas Comunidades terá mais nove apresentações em periferias do ES

Alunos do Fames nas Comunidades fazem apresentação pelo Espírito Santo Crédito: Fames/Divulgação

Desde o início de outubro, o projeto Fames nas Comunidades leva música a bairros de periferia espalhados pelo Espírito. As apresentações estão longe de acabar. Até o fim de novembro, nove recitais estão marcados em comunidades da Grande Vitória e de algumas cidades do interior do Espírito Santo.

Nas apresentações, os alunos do projeto levam um repertórios que aprenderam durante os dois últimos anos em suas aulas de canto, percussão e violão.

O projeto Fames nas Comunidades é responsável por oferecer as aulas de música nas comunidades do Programa Ocupação Social. Até agora foram 22 localidades atendidas, disponibilizando 180 vagas por bairro, em cursos gratuitos de música, com turmas para aulas de canto, de violão e de percussão. Ao todo, foram mais de 3,7 mil oportunidades.

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA (12)

Colatina  Ayrton Senna

Local: Incubadora, às 19h

TERÇA-FEIRA (13)

Interlagos - Linhares

Local: CRAS de Interlagos, às 19h

QUARTA-FEIRA (14)

São Mateus  Bom Sucesso

Local: EMEF Bom Sucesso, às 19h

SEGUNDA-FEIRA (19)

Vila Velha  Ulisses Guimarães

Local: Igreja Presbiteriana em Ulisses Guimarães, às 19h

TERÇA-FEIRA (20)

Serra  B. das Laranjeiras

Local: Escola Leonel de Moura Brizola, às 19h

Rua Carijós, s/n  B. das Laranjeiras

QUARTA-FEIRA (21)

Cariacica  Flexal 1

Local: EEEFM Ana Lopes Balestrero, às 19h

QUINTA-FEIRA (22)

Cariacica  Nova Rosa da Penha

Local: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, às 19h

SEXTA-FEIRA (23)

Cariacica  Nova Esperança

Local: Fundação Fé e Alegria do Brasil, às 19h

SÁBADO (24)

Cariacica  Castelo Branco

Local: EEEFM Dr. Jose Moyses, às 15h