Fames abre processo seletivo para 120 vagas de graduação

. Crédito: Fames/Divulgação

Até o próximo dia 11 de novembro, quem quer cursar música pode se inscrever no processo seletivo que a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu para bacharelado em Canto e Instrumento, bacharelado em Música Popular e Licenciatura. As provas serão realizadas entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro.

Ao todo, serão ofertadas 120 vagas para os cursos de canto, bateria, clarineta, contrabaixo elétrico, flauta transversa, guitarra, oboé, percussão, piano, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violão 7 cordas, violino e violoncelo.

Para concorrer no processo seletivo, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou curso equivalente, ou ter formatura prevista para o fim de 2018. Moradores dos bairros atendidos pelo programa Ocupação Social e ex-alunos do Fames das Comunidades também podem se candidatar.

www.fames.es.gov.br e a taxa de inscrição é de R$ 102,87. Para efetuar este pagamento, o candidato precisa finalizar a inscrição e, então, gerar a DUA por meio do site da Sefaz. As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, no sitee a taxa de inscrição é de R$ 102,87. Para efetuar este pagamento, o candidato precisa finalizar a inscrição e, então,

SERVIÇO

Processo seletivo para graduação na Fames

Data: provas entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro

Inscrições: R$ 102,87