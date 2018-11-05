Fames abre processo seletivo para 120 vagas de graduação

Até o próximo dia 11 de novembro, quem quer cursar música pode se inscrever no processo seletivo que a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu para bacharelado em Canto e Instrumento, bacharelado em Música Popular e Licenciatura. As provas serão realizadas entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro.
Ao todo, serão ofertadas 120 vagas para os cursos de canto, bateria, clarineta, contrabaixo elétrico, flauta transversa, guitarra, oboé, percussão, piano, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violão 7 cordas, violino e violoncelo.
Para concorrer no processo seletivo, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou curso equivalente, ou ter formatura prevista para o fim de 2018. Moradores dos bairros atendidos pelo programa Ocupação Social e ex-alunos do Fames das Comunidades também podem se candidatar.
As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, no site www.fames.es.gov.br e a taxa de inscrição é de R$ 102,87. Para efetuar este pagamento, o candidato precisa finalizar a inscrição e, então, gerar a DUA por meio do site da Sefaz.
SERVIÇO
Processo seletivo para graduação na Fames
Data: provas entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro
Inscrições: R$ 102,87
Mais informações: (27) 3636-3600