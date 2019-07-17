Fafi abre inscrições para curso técnico na área de teatro

A confirmação das inscrições acontecerá nos dias 23 e 24 de julho, das 12 às 18 horas. Serão oferecidas 25 vagas. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30.

Entre os pré-requisitos, o candidato precisa ter a partir de 18 anos, ter cursado 50 horas de oficinas na área teatral com comprovação de certificado/declaração e estar cursando o 2º ano do ensino médio. A seleção será feita em quatro etapas, conforme edital.