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Música

Fábrica investe no retrô e inicia produção de fitas k7

Depois de trazerem os vinis de volta eles querem reavivar a fita k7
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 16:16

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 16:16

A Polysom, pioneira no resgate do mercado de vinis no Brasil, resolveu mesmo ir na contramão do digital: nos próximos dias, começa a produzir fitas K7 (leitores com menos de 30 anos, por favor, procurem no Google).
Fitas k7 voltam ao mercado brasileiro Crédito: Divulgação
Os primeiros títulos já foram definidos. São os álbuns: Usuário, do Planet Hemp; (Des) Concerto ao Vivo, da Pitty; e "Nando Reis - Voz e Violão - Recreio  Volume 1".
A fábrica se preparou ao longo de um ano para iniciar a confecção das fitas. A princípio, a capacidade de produção será de 4 mil unidades ao mês.
A Polysom diz que a qualidade dos K7's será superior àqueles comercializados até os anos 90.
A aposta da fábrica é conseguir que o K7 tenha a mesma popularidade do vinil, que teve um aumento de vendas de 39% entre 2015 e 2017.

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