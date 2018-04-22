Fábrica investe no retrô e inicia produção de fitas k7

A Polysom, pioneira no resgate do mercado de vinis no Brasil, resolveu mesmo ir na contramão do digital: nos próximos dias, começa a produzir fitas K7 (leitores com menos de 30 anos, por favor, procurem no Google).

Fitas k7 voltam ao mercado brasileiro Crédito: Divulgação

Os primeiros títulos já foram definidos. São os álbuns: Usuário, do Planet Hemp; (Des) Concerto ao Vivo, da Pitty; e "Nando Reis - Voz e Violão - Recreio  Volume 1".

A fábrica se preparou ao longo de um ano para iniciar a confecção das fitas. A princípio, a capacidade de produção será de 4 mil unidades ao mês.

A Polysom diz que a qualidade dos K7's será superior àqueles comercializados até os anos 90.