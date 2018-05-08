Fábio Carvalho faz minitemporada do show 'Quintal Afro Congo Beat'

Com 25 anos de estrada como artista, Fábio Carvalho tem orgulho de manter-se vivo no cenário cultural num país e num Estado onde existem tantas dificuldades para atingir objetivos profissionais. Mas prova do seu sucesso é que seu show Quintal Afro Congo Beat entra em minitemporada no Teatro Sesc Glória, em Vitória, nos dias 11 e 12 de maio.

Em setembro do ano passado, Fábio se apresentou no Sesc Glória com o mesmo show e, devido ao sucesso, agora retorna ao mesmo palco para um bis. Essa história começou depois desse show no ano passado, que repercutiu muito bem. Me perguntei se não era possível tocar dois dias, que é uma maneira de fortalecer a formação de plateia. Essa empreitada tem um propósito importante para a cultura do Espírito Santo. Em todos os estados existem as minitemporadas de shows de um artista, mas aqui nunca acontece, avalia o músico.

Desta vez, Fábio vai contar com participações especiais, como o Mestre Baco da Cuíca, o bailarino Elidio Netto, o Grupo Congo Menino da Ilha e os jovens do grupo Manguerê. Além das músicas do álbum homônimo, lançado em 2016, Fábio toca uma música nova e clássicos do congo capixaba, como Madalena e Ia, Ia, Você Vai a Penha.

MÚSICA HÍBRIDA

O disco é uma mistura de raízes africanas, com o Ticumbi, Reis de Boi, Jongo e Congo, e beats de música eletrônica, definidos pelo artista como Afro Congo Beat. A batida eletrônica se junta com batidas dos tambores, casacas, baixo, guitarra. É um grande hibridismo entre o orgânico e a tecnologia. Mas não quero levar a chancela de músico capixaba. Faço música contemporânea brasileira, diz Fábio.

E nesta alquimia, que será apresenta no palco, o final termina em uma grande festa de congo. Meus shows acabam sempre em furdunço. Se tiro a pessoa de casa pra ver o meu show tenho que dar o meu melhor e me empenhar, opina.

Fábio é ex-integrante do Manimal e era companheiro de banda de Alexandre Lima, músico que sofreu uma aneurisma em 2013 e segue em um estado similar ao de um coma. Por isso, ele convoca a plateia dos dois dias de shows para levar pacotes de fralda tamanho G, a serem doados para Alexandre.

SERVIÇO

Quintal Afro Congo Beat com Fábio Carvalho

Quando: 11 e 12 de maio, às 20h.

Onde: Teatro Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 5 (meia e comerciários), R$ 6 (comerciantes e conveniados), R$ 10 (inteira). À venda na bilheteria do teatro.