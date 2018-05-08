Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
show

Fábio Carvalho faz minitemporada do show 'Quintal Afro Congo Beat'

Músico reúne participações especiais em suas duas apresentações no Sesc Glória, dias 11 e 12 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 21:51

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 21:51

Com 25 anos de estrada como artista, Fábio Carvalho tem orgulho de manter-se vivo no cenário cultural num país e num Estado onde existem tantas dificuldades para atingir objetivos profissionais. Mas prova do seu sucesso é que seu show Quintal Afro Congo Beat entra em minitemporada no Teatro Sesc Glória, em Vitória, nos dias 11 e 12 de maio.
Em setembro do ano passado, Fábio se apresentou no Sesc Glória com o mesmo show e, devido ao sucesso, agora retorna ao mesmo palco para um bis. Essa história começou depois desse show no ano passado, que repercutiu muito bem. Me perguntei se não era possível tocar dois dias, que é uma maneira de fortalecer a formação de plateia. Essa empreitada tem um propósito importante para a cultura do Espírito Santo. Em todos os estados existem as minitemporadas de shows de um artista, mas aqui nunca acontece, avalia o músico.
Desta vez, Fábio vai contar com participações especiais, como o Mestre Baco da Cuíca, o bailarino Elidio Netto, o Grupo Congo Menino da Ilha e os jovens do grupo Manguerê. Além das músicas do álbum homônimo, lançado em 2016, Fábio toca uma música nova e clássicos do congo capixaba, como Madalena e Ia, Ia, Você Vai a Penha.
MÚSICA HÍBRIDA
O disco é uma mistura de raízes africanas, com o Ticumbi, Reis de Boi, Jongo e Congo, e beats de música eletrônica, definidos pelo artista como Afro Congo Beat. A batida eletrônica se junta com batidas dos tambores, casacas, baixo, guitarra. É um grande hibridismo entre o orgânico e a tecnologia. Mas não quero levar a chancela de músico capixaba. Faço música contemporânea brasileira, diz Fábio.
E nesta alquimia, que será apresenta no palco, o final termina em uma grande festa de congo. Meus shows acabam sempre em furdunço. Se tiro a pessoa de casa pra ver o meu show tenho que dar o meu melhor e me empenhar, opina.
Fábio é ex-integrante do Manimal e era companheiro de banda de Alexandre Lima, músico que sofreu uma aneurisma em 2013 e segue em um estado similar ao de um coma. Por isso, ele convoca a plateia dos dois dias de shows para levar pacotes de fralda tamanho G, a serem doados para Alexandre.
SERVIÇO
Quintal Afro Congo Beat com Fábio Carvalho
Quando: 11 e 12 de maio, às 20h.
Onde: Teatro Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Ingressos: R$ 5 (meia e comerciários), R$ 6 (comerciantes e conveniados), R$ 10 (inteira). À venda na bilheteria do teatro.
Informações: (27) 3232-4750.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados