Fábio Carvalho faz minitemporada do show 'Quintal Afro Congo Beat'

Com 25 anos de estrada como artista, Fábio Carvalho tem orgulho de manter-se vivo no cenário cultural num país e num Estado onde existem tantas dificuldades para atingir objetivos profissionais. Mas prova do seu sucesso é que seu show Quintal Afro Congo Beat entra em minitemporada no Teatro Sesc Glória, em Vitória, nos dias 11 e 12 de maio.
Em setembro do ano passado, Fábio se apresentou no Sesc Glória com o mesmo show e, devido ao sucesso, agora retorna ao mesmo palco para um bis. Essa história começou depois desse show no ano passado, que repercutiu muito bem. Me perguntei se não era possível tocar dois dias, que é uma maneira de fortalecer a formação de plateia. Essa empreitada tem um propósito importante para a cultura do Espírito Santo. Em todos os estados existem as minitemporadas de shows de um artista, mas aqui nunca acontece, avalia o músico.
Desta vez, Fábio vai contar com participações especiais, como o Mestre Baco da Cuíca, o bailarino Elidio Netto, o Grupo Congo Menino da Ilha e os jovens do grupo Manguerê. Além das músicas do álbum homônimo, lançado em 2016, Fábio toca uma música nova e clássicos do congo capixaba, como Madalena e Ia, Ia, Você Vai a Penha.
MÚSICA HÍBRIDA
O disco é uma mistura de raízes africanas, com o Ticumbi, Reis de Boi, Jongo e Congo, e beats de música eletrônica, definidos pelo artista como Afro Congo Beat. A batida eletrônica se junta com batidas dos tambores, casacas, baixo, guitarra. É um grande hibridismo entre o orgânico e a tecnologia. Mas não quero levar a chancela de músico capixaba. Faço música contemporânea brasileira, diz Fábio.
E nesta alquimia, que será apresenta no palco, o final termina em uma grande festa de congo. Meus shows acabam sempre em furdunço. Se tiro a pessoa de casa pra ver o meu show tenho que dar o meu melhor e me empenhar, opina.
Fábio é ex-integrante do Manimal e era companheiro de banda de Alexandre Lima, músico que sofreu uma aneurisma em 2013 e segue em um estado similar ao de um coma. Por isso, ele convoca a plateia dos dois dias de shows para levar pacotes de fralda tamanho G, a serem doados para Alexandre.
SERVIÇO
Quintal Afro Congo Beat com Fábio Carvalho
Quando: 11 e 12 de maio, às 20h.
Onde: Teatro Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Ingressos: R$ 5 (meia e comerciários), R$ 6 (comerciantes e conveniados), R$ 10 (inteira). À venda na bilheteria do teatro.
Informações: (27) 3232-4750.