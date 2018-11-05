Exposição sobre maior tragédia ambiental do país chega a Vitória

Registros do rastro da lama que destruiu cidades em Minas Gerais e Espírito Santo após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em Minas, há três anos, se transformaram na exposição De Regência a Mariana, que será aberta no dia 5 de novembro em Vitória.

O fotógrafo e documentarista capixaba Bruno Miranda reuniu fotógrafos e escritores que narram a história que afetou 39 municípios no vale do rio Doce.

Após o rompimento, eu trabalhei um tempo ao longo do rio e conheci muitas pessoas que também estavam desenvolvendo trabalhos por lá. Muita gente foi produzir, cobrir, registrar e estavacom material guardado. Um amigo que é curador de uma galeria em São Paulo me convidou para fazer a curadoria de uma mostra sobre esse tema e acabei organizando essa exposição, conta Bruno.

Depois de São Paulo, o Espírito Santo recebe a exposição documental que traz registros dos fotógrafos Aline Lata, Avener Prado, Gabriel Lordello, Gustavo Miranda, Helena Wolfenson, Herone Fernandez, Leonardo Merçon, Mauricio Simonetti, Tadeu Bianconi e do próprio organizador Bruno Miranda.

Entre os escritores que criaram histórias para essas imagens expostas, estão Ana Laura Nahas, Antonio Prata, Leonêncio Nossa, João Barreto, Gregório Duvivier, Juca Kfouri, Caroline Rodrigues e Marcilio Godoi.

DRAMA

O título da mostra documental chama atenção para o fato de que muito além de Mariana, em Minas Gerais, o rompimento da barreira operada pela Samarco, que aconteceu em 5 de novembro de 2015 modificou a vida, a rotina, a economia de tantas outras pessoas que moravam em por todo o curso do rio Doce.

De uma forma ou de outra, Mariana foi muito mais visada pelo apelo da mídia do que o restante das cidades. Só que várias pessoas perderam muito também, por isso pensamos em abrir para outros locais, explica o organizador da mostra.

SERVIÇO

Exposição coletiva De Regência a Mariana

Abertura: 05 de novembro às 18h

Visitação: 06 de novembro a 16 de novembro, das 10h às 18h

Onde: Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória