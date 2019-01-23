Exposição reúne artistas que trocam obras de arte por correspondência

Um artista cria uma obra e a envia por correspondência para outro e, assim, cria uma corrente artística. Essa troca chama-se ‘mail art’, ou arte postal, movimento que teve início nos anos 1960. Maria Flor, artesã, scrapper e mailartista que mora em Vitória aderiu ao mail art em 2015. Após anos de experiência, ela convocou outros artistas para a exposição “O Carteiro”, que será aberta no dia 25 de janeiro, data em que é celebrada o Dia do Carteiro, na Agência Filatélica, anexa à Agência Central dos Correios, no Centro de Vitória.

Essas exposições com obras compartilhadas acontecem em todo o mundo e são chamadas de “Convocatória”. Elas podem ou não ter um tema. O artista convida outros através de grupos na internet para participarem e recebem uma enxurrada de envelopes contendo verdadeiras obras de artes que não serão devolvidas aos autores, mas que também não podem ser comercializadas.

Maria Flor recebeu cerca de 250 cartas do Brasil e de outros países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Colômbia, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, México, Índia, Itália, Japão, Portugal, Sérvia, Turquia, Ucrânia para a Convocatória Internacional de Art Postal (Mail Art) em Vitória.

“Depois que defini o tema postei em vários grupos mailartista. Aquilo começou a correr o mundo. Eu abria a caixa dos Correios e recebia cerca de oito a 10 de uma vez, praticamente quase todos os dias. Os artistas participam porque querem ver seus trabalhos expostos e reconhecidos pelo público”, explica Maria Flor.

São várias técnicas utilizadas pelos artistas: colagem de papel, pintura, desenhos, arte visual e até objetos. Todas as artes vieram pelos correios. Por e-mail, apenas uma da Venezuela, por conta da situação que o país está vivendo. “Como o mailartista deste país queria muito participar, neste caso, baixei o arquivo e imprimi”, conta Maria Flor.

É a primeira vez que a artista organiza uma Convocatória de Arte Postal. No Espírito Santo, Maria Flor já participou de uma mostra de mail art em Santa Teresa, no Museu Augusto Ruschi. “Mas inacreditavelmente não conheço nenhum artista que participa do movimento em Vitória, até queria conhecer”, diz.

A troca de cartas apenas pelo prazer do intercâmbio e a paixão em comum pela arte chamou a atenção de Maria Flor. “Me interessou porque é completamente diferente do scrapbook (livro de recortes e colagens), que eu também faço. A arte postal é simplesmente uma troca, não existe o lado comercial e não tem concorrência para um ser melhor que o outro. A pessoa faz pelo prazer de fazer arte e trocar com pessoas”, destaca.

A exposição celebra justamente o profissional responsável por levar essas artes. “O carteiro é o maior patrimônio dos Correios, e é bacana perceber a visão que os artistas de várias partes do mundo têm do carteiro”, diz Jairo Mansur Júnior, gerente da Agência Filatélica em Vitória.

SERVIÇO

O Carteiro

Abertura dia 25 de janeiro, às 10h.

Visitação: até 29 de março, de 9h às 17h.

Onde: Agência Filatélica de Vitória. Av. Jerônimo Monteiro, 310, Centro, Vitória

Informações: (27) 3331-2349.