Exposição “Pintura Recentes” traz ao ES obras feitas até com esmalte

Desta quinta (4) até o próximo dia 10 de março, a Léo Bahia Arte Contemporânea, galeria do Centro de Vitória, vai expor “Pinturas recentes”, montagem do artista plástico Alencar Loch, de São Paulo. A vernissage vai retratar paisagens e reflexões delas. Um dos atrativos do autor das obras é usar materiais inusitados em seu processo de criação, como piche, spray e até esmalte.
Ao todo, 7 obras vão fazer parte da exposição, que pretende revelar o novo talento aos apreciadores do Espírito Santo, como explica o curador, Léo Bahia.
“O Alencar já participou da montagem que fizemos no fim do ano e agora está fazendo a exposição individual dele. É a continuação de um trabalho que temos que é de apresentar novos talentos”, diz.
Apostando na estética ilusionista, Léo adianta que a seleção das peças reúne pinturas fora dos padrões, seja pela interpretação do artista ou pelos próprios materiais que ele usa. De acordo com o galerista, o artista explora situações inventadas ou manipuladas com gestos e sobreposições de materiais que dão fluidez às narrativas e mensagens das telas.
Nesse sentido, o curador defende que o uso de materiais inusitados - que vão de piche até óleo, esmalte, resinas, tinta vinílica e spray sobre tela, seja ela de lona ou de madeira - ajuda a reiterar o aspecto "diferentão" das criações do paulista.
Essa será a primeira exposição que a galeria do empresário do Espírito Santo receberá em 2021. Pela pandemia da Covid-19, as visitas ao espaço, que fica no Centro de Vitória, só serão permitidas mediante agendamento e com número limitado de pessoas.
SERVIÇO
- “Alencar Loch – Pinturas recentes”
- Local: Léo Bahia Arte Contemporânea (Rua Nestor Gomes, 160, Centro de Vitória)
- Data: de 4 de fevereiro de 2021 a 10 de março de 2021; funcionamento de terça a sexta-feira das 14h às 19h e sábados (todos os dias mediante agendamento prévio)
- Agendamento e informações: (27) 3376-6343 / (27) 98114-0148