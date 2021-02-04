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Em Vitória

Exposição “Pintura Recentes” traz ao ES obras feitas até com esmalte

Alencar Loch, artista de São Paulo, apresentará série de telas abstratas que retratam paisagens e reflexões com materiais inusitados no Centro de Vitória
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

04 fev 2021 às 10:26

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 10:26

Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória
Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch
Desta quinta (4) até o próximo dia 10 de março, a Léo Bahia Arte Contemporânea, galeria do Centro de Vitória, vai expor “Pinturas recentes”, montagem do artista plástico Alencar Loch, de São Paulo. A vernissage vai retratar paisagens e reflexões delas. Um dos atrativos do autor das obras é usar materiais inusitados em seu processo de criação, como piche, spray e até esmalte.
Ao todo, 7 obras vão fazer parte da exposição, que pretende revelar o novo talento aos apreciadores do Espírito Santo, como explica o curador, Léo Bahia.
Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória
Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch
“O Alencar já participou da montagem que fizemos no fim do ano e agora está fazendo a exposição individual dele. É a continuação de um trabalho que temos que é de apresentar novos talentos”, diz.
Apostando na estética ilusionista, Léo adianta que a seleção das peças reúne pinturas fora dos padrões, seja pela interpretação do artista ou pelos próprios materiais que ele usa. De acordo com o galerista, o artista explora situações inventadas ou manipuladas com gestos e sobreposições de materiais que dão fluidez às narrativas e mensagens das telas.

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Nesse sentido, o curador defende que o uso de materiais inusitados - que vão de piche até óleo, esmalte, resinas, tinta vinílica e spray sobre tela, seja ela de lona ou de madeira - ajuda a reiterar o aspecto "diferentão" das criações do paulista. 
Essa será a primeira exposição que a galeria do empresário do Espírito Santo receberá em 2021. Pela pandemia da Covid-19, as visitas ao espaço, que fica no Centro de Vitória, só serão permitidas mediante agendamento e com número limitado de pessoas.
Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória
Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch
Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória
Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch

SERVIÇO

  • “Alencar Loch – Pinturas recentes”
  • Local: Léo Bahia Arte Contemporânea (Rua Nestor Gomes, 160, Centro de Vitória)
  • Data: de 4 de fevereiro de 2021 a 10 de março de 2021; funcionamento de terça a sexta-feira das 14h às 19h e sábados (todos os dias mediante agendamento prévio)
  • Agendamento e informações: (27) 3376-6343 / (27) 98114-0148

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