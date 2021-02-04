Exposição “Pintura Recentes” traz ao ES obras feitas até com esmalte

Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch

Desta quinta (4) até o próximo dia 10 de março, a Léo Bahia Arte Contemporânea, galeria do Centro de Vitória, vai expor “Pinturas recentes”, montagem do artista plástico Alencar Loch, de São Paulo. A vernissage vai retratar paisagens e reflexões delas. Um dos atrativos do autor das obras é usar materiais inusitados em seu processo de criação, como piche, spray e até esmalte.

Ao todo, 7 obras vão fazer parte da exposição, que pretende revelar o novo talento aos apreciadores do Espírito Santo, como explica o curador, Léo Bahia.

Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch

“O Alencar já participou da montagem que fizemos no fim do ano e agora está fazendo a exposição individual dele. É a continuação de um trabalho que temos que é de apresentar novos talentos”, diz.

Apostando na estética ilusionista, Léo adianta que a seleção das peças reúne pinturas fora dos padrões, seja pela interpretação do artista ou pelos próprios materiais que ele usa. De acordo com o galerista, o artista explora situações inventadas ou manipuladas com gestos e sobreposições de materiais que dão fluidez às narrativas e mensagens das telas.

Nesse sentido, o curador defende que o uso de materiais inusitados - que vão de piche até óleo, esmalte, resinas, tinta vinílica e spray sobre tela, seja ela de lona ou de madeira - ajuda a reiterar o aspecto "diferentão" das criações do paulista.

Essa será a primeira exposição que a galeria do empresário do Espírito Santo receberá em 2021. Pela pandemia da Covid-19, as visitas ao espaço, que fica no Centro de Vitória, só serão permitidas mediante agendamento e com número limitado de pessoas.

Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch

Obras da exposição Pinturas Recentes, do artista plástico Alencar Loch, que ficarão em exposição na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Alencar Loch

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