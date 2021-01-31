No ES, amantes de jogos de tabuleiro indicam 10 opções para curtir em casa

O dono do canal "Mesa Secreta", Torugo Prando Crédito: Torugo Prando

jogos de tabuleiro já não se resume apenas aos clássicos, como gamão, damas, xadrez e RPGs. Especialistas do ramo no Divirta-se, de A Gazeta, explicam que os jogos modernos desta categoria também englobam aqueles formados majoritariamente por cartas, em que o tabuleiro se resume a espaços de alocação para elas, e até àqueles em que o tabuleiro é construído com o desenvolvimento do jogo. O mundo dosjá não se resume apenas aos clássicos, como gamão, damas, xadrez e RPGs. Especialistas do ramo no Espírito Santo , ouvidos pela reportagem do, de, explicam que os jogos modernos desta categoria também englobam aqueles formados majoritariamente por cartas, em que o tabuleiro se resume a espaços de alocação para elas, e até àqueles em que o tabuleiro é construído com o desenvolvimento do jogo.

“O termo 'board game', ou jogo de tabuleiro, não se refere mais apenas aos jogos com um tabuleiro central já montado como antigamente. Hoje você encontra uma enorme diversidade de jogos com as mais variadas formas: jogos com tabuleiros modulares, que você monta ao longo da partida, jogos de dados, jogos onde as cartas são o principal elemento, dentre outros”, explica Juliana Boasquevisque, proprietária da loja Boards4u, em Vila Velha

10 dicas de jogos de tabuleiro que vão além do tradicional. Sendo assim, para entrar nesse novo universo, esqueça o modo clássico determinado por peças sendo mexidas em um tabuleiro. Além de Juliana, a reportagem também ouviu o youtuber de Vitória Victor Hugo Prando, conhecido como Torugo Prando e dono do canal Mesa Secreta, para listar

As opções reunidas vão desde os que podem ser jogados individualmente aos que exigem um grupo maior para o entretenimento. Portanto, estando sozinho (a), com o (a) parceiro (a) ou com toda a família, a diversão em casa estará garantida.

“A gente já tinha clientes mais antigos, que continuaram consumindo. Mas teve um aumento da procura por pessoas que não conheciam jogos modernos. Começavam procurando pelo quebra-cabeças, mas depois se abriam para uma nova experiência”, comenta Juliana sobre o período de pandemia da Covid-19 , acrescentando que os jogos são um jeito bom de passar o tempo, um modo de socializar em casa de uma forma divertida.

Torugo pontua que, além do divertimento, muitos jogos proporcionam uma bagagem cultural. “Além de jogo ser mecanicamente interessante, alguns autores que conseguem pegar temáticas e incluir no jogo de forma que ele fique até mais fácil para que você compreenda as regras”, detalha.

A dona da Boards4U Juliana Boasquevisque Crédito: Rudson Alves

Entrando nas indicações, a capixaba Juliana mesclou jogos para diferentes faixas etárias. Entre eles, se destaca o “Dixit Odyssey”, um jogo de dedução em que cartas artísticas devem ser identificadas através de pistas. No jogo, os participantes vão acumulando pontos que fazem os seus peões se mexerem em um pequeno tabuleiro em direção à vitória. “Ele envolve bastante imaginação, mas os clientes adoram, que é um jogo simples", comenta.

Boarquevisque também sugere que os interessados em experimentar jogos diferentes tentem o “Carcassonne”, que agita o mundo dos board games com as competições anuais. Ela também cita “Catan - O Jogo”, que tem como temáticas: civilização, economia e produção, e “Litle Town”, em que os jogadores se tornam os desenvolvedores de uma pequena cidade – ao estilo do game amplamente conhecido pelos usuários do extinto Orkut, o “Colheita Feliz”.

Para fechar suas indicações, Juliana sugere “Ticket to Ride”, nome idêntico à famosa canção dos Beatles. Nele, o objetivo é fazer a maior pontuação formando estradas de trem entre cidades da América do Norte. “Este é um jogo familiar e estratégico, ideal para quem está começando a se aventurar pelos jogos modernos. Ele tem uma boa dose de estratégia, mas, ao mesmo tempo, é simples de se apresentar para novos jogadores”, pontua Juliana, que atua no ramo desde 2018.

Já Torugo Prando, conhecido por suas avaliações de jogos e dicas no YouTube, reúne em suas sugestões de jogos que vão de alternativas para iniciantes aos jogos experts, aqueles que apresentam uma mecânica mais elaborada, o que leva a uma maior complexidade.

Os mais simples indicados pelo capixaba são “Cryptid”; “Paper Dungeons” e “Mariposas”. No primeiro, Prando explica que o desafio dos jogadores é encontrar uma criatura lendária, mas cada um dos participantes tem apenas uma parte da localização. Já “Paper Dungeons” é um jogo brasileiro que pode ser jogado individualmente ou com até oito participantes, simulando uma aventura medieval clássica. E "Mariposas" se destaca por sua autora, Elizabeth Hargrave, que cria jogos com temática ecológica.

“On Mars” e “A Ilha dos Gatos” completam a lista de sugestões do especialista, que se dedica ao hobby há dois anos. Ambos de valores mais elevados, são opções consideradas avançadas. “Ele é para a galera que quer um desafio mais complexo”, comenta o youtuber sobre o primeiro, que desafia o jogador a colonizar Marte. Já “A Ilha dos Gatos” é mais versátil, pois possui um modo avançado e outro família, com menos regras e mais fácil de jogar.

Confira abaixo, na íntegra, os jogos indicados pelos especialistas:

1- DIXIT

DiXit Crédito: Reprodução/ Caixa "DiXit"

Idade: 8 +

8 + Média de duração: 30 minutos

30 minutos Número de jogadores: 3 a 12

3 a 12 Editora nacional: Galápagos Jogos

Galápagos Jogos Descrição: " Dixit Odyssey" funciona como um jogo independente, mas também é uma expansão para o jogo "Dixit", com novas 84 cartas. Trata-se de um jogo de dedução, em que na sua vez como contator de história, o jogador escolhe uma carta de sua mão e tem que dar pistas aos outros participantes. Os outros jogadores, por sua vez, escolhem uma de suas cartas que melhor corresponde à pista fornecida. O contator embaralha as cartas de sua mão e revela aos colegas de jogo, cada um deles tenta adivinhar, secretamente, qual foi a carta escolhida pelo contador. Com a votação encerrada, começa a contagem de pontos, que gera movimentos no pequeno tabuleiro do jogo.

Dixit Odyssey" funciona como um jogo independente, mas também é uma expansão para o jogo "Dixit", com novas 84 cartas. Trata-se de um jogo de dedução, em que na sua vez como contator de história, o jogador escolhe uma carta de sua mão e tem que dar pistas aos outros participantes. Os outros jogadores, por sua vez, escolhem uma de suas cartas que melhor corresponde à pista fornecida. O contator embaralha as cartas de sua mão e revela aos colegas de jogo, cada um deles tenta adivinhar, secretamente, qual foi a carta escolhida pelo contador. Com a Temas: Arte, Humor

Arte, Humor Média de preço: R$ 190

R$ 190 Palavra de Juliana Boaquesvique: "Como é um jogo de regras simples e é muito interativo, é fácil para toda a família entrar no jogo e se divertir. É um jogo que envolve muita imaginação e criatividade".

2- A ILHA DOS GATOS

A Ilha dos Gatos Crédito: Reprodução/ Caixa " A Ilha dos Gatos"

Idade: 8+

8+ Média de duração: 90 minutos

90 minutos Número de jogadores: 1 a 4 jogadores

1 a 4 jogadores Editora nacional: Meeple BR

Meeple BR Descrição: No jogo, os cidadãos de Squall’s End tem uma missão de resgate na Ilha dos Gatos. Seu objetivo é tentar salvar a maior quantidade de bichanos possível, antes que o exército do maléfico Vesh Mão Negra chegue. Cada gato é representado por uma peça única e pertence a uma família. O jogador deverá encontrar um modo de encaixar todos eles em seu navio, tentando manter as famílias unidas, de forma semelhante aos jogos de celulares de encaixe de blocos.

No jogo, os cidadãos de Squall’s End tem uma missão de resgate na Ilha dos Gatos. Seu objetivo é tentar salvar a maior quantidade de bichanos possível, antes que o exército do maléfico Vesh Mão Negra chegue. Cada gato é representado por uma peça única e pertence a uma família. O jogador deverá encontrar um modo de encaixar todos eles em seu navio, tentando manter as famílias unidas, de forma semelhante aos jogos de celulares de encaixe de blocos. Temas: Animais, Fantasia

Animais, Fantasia Média de preço: R$ 450

R$ 450 Palavra de Torugo Prando: "Todo amante de gatos vai adorar esse jogo. Cada gato é como uma peça de quebra-cabeça e você deve encaixar um no outro, formando uma verdadeira cama de gatos. É possível jogar com toda família ou até com jogadores mais experientes".

3- TICKET TO RIDE

Ticket to Ride Crédito: Reprodução/ Caixa "Ticket to Ride"

Idade: 8+

8+ Média de duração: 45 minutos

45 minutos Número de jogadores: 2 a 5 jogadores

2 a 5 jogadores Editora nacional: Galápagos Jogos

Galápagos Jogos Descrição: Em "Ticket to Ride", os jogadores devem compram cartas de vários tipos de vagões, estas serão usadas para reivindicar rotas de trens na América do Norte. Quanto maiores as rotas, mais pontos elas valem. Pontos adicionais são dados àqueles que completam os "Bilhetes de Destino" que conectam as cidades. O jogador que construir a rota continua mais longa, também ganhara pontos de bônus.

Em "Ticket to Ride", os jogadores devem compram cartas de vários tipos de vagões, estas serão usadas para reivindicar rotas de trens na América do Norte. Quanto maiores as rotas, mais pontos elas valem. Pontos adicionais são dados àqueles que completam os "Bilhetes de Destino" que conectam as cidades. O jogador que construir a rota continua mais longa, também ganhara pontos de bônus. Temas: Transportes

Transportes Média de Preço: R$ 320

R$ 320 Palavra de Juliana Boaquesvique: “É um jogo que é simples, ele tem um tabuleiro, visualmente agrada bastante e ele tem uma estratégia bem gostosa".



4- PAPER DUNGEONS

Paper Dungeons Crédito: Reprodução/ Caixa "Paper Dungeons"

Idade: 10+

10+ Média de duração: 30 minutos

30 minutos Número de jogadores: 1 a 8 jogadores

1 a 8 jogadores Editora nacional: Meeple BR

Meeple BR Descrição: Paper Dungeons é um jogo de rolar-e-desenhar que busca reproduzir as clássicas aventuras de pilhar masmorras. Cada jogador controlará um grupo clássico das aventuras medievais, contendo guerreiro, mago, clérigo e ladino. Os jogadores selecionarão e usarão os resultados dos dados de diversas maneiras: aumentando o nível de seus personagens; produzir itens mágicos; obter poções de cura ou caminhando na masmorra; enfrentando seus desafios; e coletando seus tesouros. A cada partida, cada uma com nove rodadas, três grandes monstros enfrentarão os personagens.

Paper Dungeons é um jogo de rolar-e-desenhar que busca reproduzir as clássicas aventuras de pilhar masmorras. Cada jogador controlará um grupo clássico das aventuras medievais, contendo guerreiro, mago, clérigo e ladino. Os jogadores selecionarão e usarão os resultados dos dados de diversas maneiras: aumentando o nível de seus personagens; produzir itens mágicos; obter poções de cura ou caminhando na masmorra; enfrentando seus desafios; e coletando seus tesouros. A cada partida, cada uma com nove rodadas, três grandes monstros enfrentarão os personagens. Temas: Medieval

Medieval Média de preço: R$ 140

R$ 140 Palavra de Torugo Prando: "Um jogo 100% nacional em que você se aventura numa masmorra usando apenas dados e uma folha de papel. Você literalmente desenha seu caminho percorrido no mapa".

5- CARCASSONE

Carcassone Crédito: Reprodução/ Caixa "Carcassone"

Idade: 8 +

8 + Média de duração: 45 minutos

45 minutos Número de jogadores: 2 a 5 jogadores

2 a 5 jogadores Editora nacional: Devir Brasil

Devir Brasil Descrição: De 2000, com temática medieval, o jogo consiste na colocação de peças modulares, onde cada ladrilho representa um pedaço do sul da França. Cada jogada é forma pela compra e colocação de uma nova peça, que precisa ser encaixada preservando as formas topológicas dos desenhos. Cada peça irá expandir o tabuleiro e você deve tentar controlar áreas como uma cidade (Cavaleiro), uma estrada (Ladrão), um mosteiro (Monge) ou dos campos (Fazendeiros) para ganhar pontos. Essa marcação é feita adicionando um seguidor (meeple) em uma das áreas de pontuação mencionadas no ladrilho adicionado.

De 2000, com temática medieval, o jogo consiste na colocação de peças modulares, onde cada ladrilho representa um pedaço do sul da França. Cada jogada é forma pela compra e colocação de uma nova peça, que precisa ser encaixada preservando as formas topológicas dos desenhos. Cada peça irá expandir o tabuleiro e você deve tentar controlar áreas como uma cidade (Cavaleiro), uma estrada (Ladrão), um mosteiro (Monge) ou dos campos (Fazendeiros) para ganhar pontos. Essa marcação é feita adicionando um seguidor (meeple) em uma das áreas de pontuação mencionadas no ladrilho adicionado. Temas: Medieval

Medieval Média de preço: R$ 200

R$ 200 Palavra de Juliana Boaquesvique: “É um jogo que inclusive tem campeonatos mundiais, bastante estratégico. O tabuleiro é modular, ou seja, você o monta aos poucos, durante a partida".



6- CRYPTID

Cryptid Crédito: Reprodução/ Caixa "Cryptid"

Idade: 10+

10+ Média de duração: 50 minutos

50 minutos Número de jogadores: 3 a 5 jogadores

3 a 5 jogadores Editora nacional: Grok Games

Grok Games Descrição: " Cryptid" é um jogo de dedução em que os jogadores tentam descobrir informações sobre as pistas de seus oponentes, enquanto joga pistas fora do seu próprio jeito. Cada participante possui uma prova para ajudá-los a encontrar a criatura e, por sua vez, eles podem tentar obter mais informações de seus oponentes.

Cryptid" é um jogo de dedução em que os jogadores tentam descobrir informações sobre as pistas de seus oponentes, enquanto joga pistas fora do seu próprio jeito. Cada participante possui uma prova para ajudá-los a encontrar a criatura e, por sua vez, eles podem tentar obter mais informações de seus oponentes. Temas: Fantasia

Fantasia Média de Preço: R$ 180

R$ 180 Palavra de Torugo Prando: "Esse jogo explodiu minha cabeça logo na primeira partida. Regras simples de entender, mas que exigem muita atenção dos jogadores. Faça as perguntas certas e preste muita atenção nas respostas".

7- CATAN: O JOGO

Catan - O Jogo Crédito: Reprodução/ Caixa "Catan - O Jogo"

Idade: 10+

10+ Média de duração: 90 minutos

90 minutos Número de jogadores: 3 a 4 jogadores

3 a 4 jogadores Editora nacional: Devir Brasil

Devir Brasil Descrição: Em "Catan" os jogadores tentam ser a força dominante na ilha de Catan, construindo estradas, vilas e cidades. Em cada turno, os dados são rolados para determinar quais recursos a ilha produz. Os jogadores coletam esses recursos (madeira, trigo, tijolo, ovelha ou pedra) para construir suas civilizações. Quem chegar a 10 pontos de vitória e ganha o jogo.

Em "Catan" os jogadores tentam ser a força dominante na ilha de Catan, construindo estradas, vilas e cidades. Em cada turno, os dados são rolados para determinar quais recursos a ilha produz. Os jogadores coletam esses recursos (madeira, trigo, tijolo, ovelha ou pedra) para construir suas civilizações. Quem chegar a 10 pontos de vitória e ganha o jogo. Temas: Civilização, Economia / Produção

Civilização, Economia / Produção Média de preço: R$ 220

R$ 220 Palavra de Juliana Boaquesvique: “Ele é uma transição entre os jogos mais clássicos e os modernos. Ele tem elementos como dados, a negociação, mas ele também tem a quetão do moderno que a gestão de recursos”.



8- MARIPOSAS

Mariposas Crédito: Reprodução/ Caixa "Mariposas"

Idade: 14+

14+ Média de duração: 75 minutos

75 minutos Número de jogadores: 2 a 5 jogadores

2 a 5 jogadores Editora nacional: Galápagos Jogos

Galápagos Jogos Descrição: Em "Mariposas", nome em espanhol da borboleta conhecida por nós brasileiros como Monarca, o objetivo dos jogadores é fazer o maior número de borboletas chegarem ao seu ponto de partida, para isso é preciso controlar o movimento migratório dessas borboletas, que todos os anos voam milhares de quilômetros por países da América do Norte.

Em "Mariposas", nome em espanhol da borboleta conhecida por nós brasileiros como Monarca, o objetivo dos jogadores é fazer o maior número de borboletas chegarem ao seu ponto de partida, para isso é preciso controlar o movimento migratório dessas borboletas, que todos os anos voam milhares de quilômetros por países da América do Norte. Temas: Animais, Meio Ambiente

Animais, Meio Ambiente Média de preço: R$ 320

R$ 320 Palavra de Torugo Prando: "Um jogo estratégico com regras simples, podendo ser jogado por toda a família. Chama atenção por representar de forma lúdica a história real de migração das borboletas Monarca. Uma verdadeira aula de ecologia".

9- LITTLE TOWN

Little Town Crédito: Reprodução/ Caixa "Little Town"

Idade: 10+

10+ Média de duração: 60 minutos

60 minutos Número de jogadores: 2 a 4 jogadores

2 a 4 jogadores Editora nacional: Buró Editora

Buró Editora Descrição: Em "Little Town" você é um líder de uma equipe de arquitetos, onde o seu desafio é mandar trabalhadores para a cidade, coletar recursos e dinheiro, além de construir edifícios e desenvolver uma cidade. No jogo, os trabalhadores são colocados no tabuleiro e os recursos coletados podem se tornar prédios. Cada construção gera pontos, que em quatro rodadas definirão quem sai vitorioso da partida.

Em "Little Town" você é um líder de uma equipe de arquitetos, onde o seu desafio é mandar trabalhadores para a cidade, coletar recursos e dinheiro, além de construir edifícios e desenvolver uma cidade. No jogo, os trabalhadores são colocados no tabuleiro e os recursos coletados podem se tornar prédios. Cada construção gera pontos, que em quatro rodadas definirão quem sai vitorioso da partida. Temas: Medieval

Medieval Média de preço: R$ 190

R$ 190 Palavra de Juliana Boaquesvique: “Ele é um jogo que pode ser considerado uma entrada aos jogos mais estratégicos. Nele você aloca trabalhadores para conseguir recursos, com os recursos você faz construções que te rendem pontos de vitória".



10- ON MARS

On Mars Crédito: Reprodução/ Capa "On Mars"