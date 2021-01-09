8 brincadeiras para divertir as crianças nas férias sem sair de casa

PIPOCA EM MÃOS!

Às vezes o espaço que as famílias têm em casa são limitados fisicamente. Por isso, pintar, desenhar ou colorir são sempre ótimas opções para passar o tempo. Além dos livros especializados, que hoje em dia reúnem centenas de desenhos elaborados para serem completados ou finalizados, os pais também podem interagir com os filhos brincando com figuras, mímica e adivinha para dar norte às criações dos pequenos artistas. Nesse caso, vale usar de lápis colorido a giz de cera, passando por tintas guache e, é claro, várias folhas de papel ou telas.

Outra alternativa que é similar é a massinha de modelar. Para que seja manuseada, também não precisa de outros materiais muito elaborados e é só deixar a imaginação fluir! As massinhas podem ser compradas prontas de diversas cores ou serem fabricadas pela própria criança (nesse caso, bastante conhecida já pelo nome de slime). Se forem caseiras, as misturas podem ter glitter, ser mais ou menos pegajosas e até comestíveis, se feitas com materiais culinários.

A leitura já é um hábito que deve ser incentivado durante toda a vida das crianças, mas que tal explorar mais as páginas de um livro? Uma boa pedida, indicada pelos profissionais, é pedir às crianças que recontem a história do próprio jeito e vale até usar fantoches improvisados com meias para fazer a magia da narrativa acontecer! Os pais podem atuar como plateia e também conseguem, neste caso, desenvolver a interpretação que os filhos têm de determinadas tramas.

Não é novidade que os adultos tomaram conta da cozinha durante a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19. Mas por que não levar as crianças para o cômodo mais gostoso da casa também? Deixar os pequenos cozinharem, dentro das possibilidades de segurança, é claro, pode promover uma experiência superpositiva para a família toda, que ainda vai degustar alguma iguaria no fim das contas.

Fora da TV e do mundo das séries também dá para fazer maratonas diferentes com as crianças. Os pais podem promover uma série seguida de brincadeiras (como esconde-esconde, adivinha e mímica) que se repete ao fim de cada rodada para criarem uma espécie de gincana. A ideia também vale para ser executada com exercícios físicos e, neste caso, os pequenos ainda se exercitariam e liberariam parte da energia acumulada com os meses dentro de casa pelo coronavírus.

Proibir as crianças de assistirem à televisão ou usarem o celular é algo que já não é possível nos dias de hoje. O que os pais precisam fazer é pôr limite nas frequências dos aparelhos e, claro, não permitir que eles sejam usados em série. A ideia dos especialistas é liberar um dos itens por algumas horas a cada dia, assim diariamente eles vão se satisfazer com o uso da tecnologia, mas sem esgotar essa possibilidade ou saturar a rotina com isso.

Mesmo que você more em apartamento, é possível bolar um piquenique e espécie de acampamento. Se a casa tiver varanda, melhor ainda. Afinal, não é uma ótima ideia montar uma mesa de lanche da tarde ou café da manhã com uma paisagem diferente? A ideia entretém os pequenos e os mostra que dá para dar uma cara diferente às coisas mais cotidianas da vida com um pouco de criatividade. Para o acampamento é a mesma coisa: tente um dia se instalar com a criança no sofá da sala, em outro quarto ou, se tiver, em uma barracada de camping na varanda ou na sala.