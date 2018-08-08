Exposição discute as poéticas do corpo na contemporaneidade

O corpo muito além de sua funcionalidade prática do dia a dia, essa é a característica comum das obras dos dez artistas que compõem a mostra coletiva Territórios Internos, que abre para o público dia 9 de agosto na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro Histórico de Vitória.

Bárbara Cani, Carla Borba, Castiel Vitorino, Cristiane Reis, Geovanni Lima, Herbert Baioco, João Victor Coser, Natalie Mirêdia e Rubiane Maia e Marcus Vinicius são os artistas que participam da exposição, que tem curadoria de Natalie Mirêdia e João Victor Coser e discute o corpo na contemporaneidade.

É uma mescla de trabalhos inéditos, uns que foram pensados para a exposição, e outros não, como a vídeo-performance do artista Marcus Vinicius (que produziu até o ano de 2012, quando sofreu um mal súbito em uma viagem profissional a Istambul), que já foi apresentado, conta Natalie que selecionou as obras ao lado de João Victor.

Juntos, os curadores fizeram uma espécie de mapeamento de artistas capixabas que se relacionam com o corpo e o pensam com uma questão, propondo diálogo, que questionam seu uso na arte e na vida. Escultura 3D com áudios, instalação sensorial, fotografias e vídeo são algumas das linguagens usadas pelos artistas.

Pensamos nesse eixo e percebemos o quanto a produção de pessoas próximas a nós se relacionava com as nossas próprias produções, gerando assim uma reflexão sobre o conjunto de trabalhos. Aí linkamos como a poética de cada um poderia se relacionar dentro de um território comum. O que achei interessante é que muitos desses artistas trabalham com performance em que o suporte é o corpo. Mas também temos na mostra artistas que não fazem a performance, mas usam o corpo para abordar uma questão, explica Natalie.

Durante a exposição, que acontece até o dia 3 de novembro, a mostra reunirá uma série de performances de artistas locais. Na abertura, amanhã, se apresentam Amora Gasparini e Natalie Mirêdia.

Cabeças de boneca, algodão, arame farpado e uma iluminação rosa fazem parte da instalação de Natalie que possui oito metros de profundidade e três de largura. Elementos vistos como femininos e outros considerados agressivos compõem a obra.

Estou pesquisando a performance como uma instalação. Por isso, além da ação presencial no dia da abertura, o resultado dessa construção imagética que eu fizer ali vai ficar no espaço como um trabalho independente. Eu trago elementos que criam uma contraposição visual entre si. Como cabeças de bonecas. Muita gente não para pra pensar que quando damos uma boneca para uma menina existe um acordo social por trás disso. Você está tentando incutir esse feeling da maternidade, de cuidado, enquanto um menino ganha um carrinho, algo mais ligado a sua independência, que ele pode ir aonde ele quiser, explica.

No dia 7 de setembro acontecem as intervenções de Julia Muniz e Underground Funkers, coletivo de dança de rua. Juntamente com o Viradão Cultural e com o Mercado Casa Porto, vamos ter essas duas performances. A ideia é avivar a mostra porque tratamos do corpo na arte e o corpo na vida e faz muito sentido integrar com um trabalho que aconteça de forma efêmera no dia e faça relações com o que foi colocado na exposição, diz Julia.

Territórios Internos

Exposição Coletiva

Abertura: 9 de agosto, às 19h.

Visitação: 10 de agosto a 3 de novembro. Terça a sexta-feira, das 13h às 19h, e sábado, das 10h às 14h.

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.

Informações: (27) 3132-5295.