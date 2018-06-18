Ex-'The Voice', Gustavo Fagundes transforma hobby em profissão

Gustavo Fagundes estava na metade do curso de Medicina quando foi aprovado para participar do The Voice Brasil em 2012. No programa ele percebeu que sua praia era mesmo a música e decidiu abandonar a faculdade para se dedicar totalmente à carreira musical. Chegou a gravar um CD logo depois de ser eliminado, nas semi-finais, mas considera que esta nova produção, seu EP homônimo, é, de fato, seu primeiro álbum.
Com cinco faixas, o disco passeia entre versos de amor, em Sua Voz, pop e rock, com Tanto a Perder, e até arrisca em um voz e piano, com sua Foi Bom. A escolha dos ritmos não é tão despretensiosa quanto a escolha de abdicar da carreira de médico à de músico: Acho que grande parte das minhas composições envolvem relacionamentos. É uma grande inspiração para compor e cantar.
Doutor Gustavo, como ficou conhecido após sua passagem pelo reality da TV Globo, busca, além de transmitir paz, mostrar algumas vertentes que quis explorar neste novo trabalho.
Gustavo defende que os músicos, em geral, devem explorar e apreciar as mais diferentes facetas de cada música. Existem alguns gêneros que você pode mesclar com tudo, e o público recebe muito bem essa mistura. Estou com muita coisa nova para vir em breve, mas a ideia é que esse EP seja um cartão de visita que mostre meu potencial para a galera conhecer. Acho que a repercussão está sendo muito boa, avalia.
Existem alguns gêneros que dá para mesclar com tudo. E o público recebe muito bem essa mistura. Estou com muita coisa nova para vir em breve, mas a ideia é que esse EP seja um cartão de visita que mostre meu potencial para a galera conhecer, e acho que a repercussão está sendo muito boa
Para ele é impossível escolher uma canção preferida, já que tudo foi feito com muito carinho e teve uma resposta muito positiva dos fãs.
Se o músico não escolhe uma favorita, o público o faz Sua Voz está tocando bastante nas rádios e o pessoal está comentando muito nas redes, pondera.
A boa recepção faz com que Gustavo já pense em marcar shows país afora. A gente já vai começar a mapear as cidades para fazer shows e ir marcando, fechando os contratos mesmo. E já estou com trabalho pronto para ser lançado. Estou segurando, mas na próxima semana já devem ser lançados mais dois singles.
EXPERIÊNCIA MUSICAL
Em entrevista ao Gazeta Online, o músico destaca que há pouco tempo percebeu que a experiência musical que ele tinha com outras músicas refletia no que ele produzia. Muita gente falava para mim que ouvia minhas músicas e sentia paz. Engraçado é que eu ouço músicas de artistas que admiro e sinto a mesma coisa (risos). A mensagem que tento exprimir é sempre algo positivo nas canções... Ouvir algo e me sentir em paz. A grande beleza do artista é ele ser natural, não é algo que pode ser mecânico. E acho que em cada canção eu exprimo meu jeito de ser: calmo e sereno, pontua.
Gustavo sabe que o The Voice sem dúvida o ajudou, mas ele sabe que ainda tem muito a conquistar com suas próprias canções.
Por exemplo, o cara que é meu sócio hoje em dia... A gente se conheceu durante o reality. Eu tive lá a oportunidade de alavancar minha carreira, porque você conhece muita gente que pode render bons contatos no pós-programa, revela.
Para o cantor, o mais importante é se profissionalizar sempre e construir uma carreira que seja promissora e duradoura. O que era um hobby na minha vida se tornou minha fonte primária de renda e hoje é o que eu decidi fazer para viver. Não era um foco primário, mas eu quis que se tornasse e tenho que batalhar para manter assim.