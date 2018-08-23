Evento reúne atrações artísticas em mapa virtual interativo

Difundir a arte local e todas as suas formas de consumo é o principal objetivo da quarta edição do Circuito ArtES, realizado nesta sexta (24), sábado (25) e domingo (26), na Grande Vitória. No total, integram a programação cerca de 60 ateliês, além de 16 espaços públicos e aproximadamente 120 artistas e produtores culturais do Espírito Santo.

Durante os três dias, diversas atividades ligadas à arte serão realizadas pelos espaços que participam da programação, entre ateliês, home offices, galerias e museus. A intenção é fomentar o interesse do público-alvo pela arte e criar uma identidade favorável ao desenvolvimento cultural local, além da comercialização e valorização da produção artística capixaba.

O evento agrega muito porque quando o artista participa, busca se profissionalizar mais, coloca o trabalho para o público avaliar, busca melhorias para o próprio ateliê, se capacita. É um movimento que impulsiona e estimula o artista a ter outras referências também, ressalta Sirlane Fernandes, conselheira e sócia-fundadora do Instituto Arte e Design do ES (Iades), que organiza o festival.

Mapa artístico

A grande novidade do quarto Circuito ArtES é o mapa virtual interativo, composto por informações dos espaços culturais da região metropolitana de Vitória.

A ferramenta une dados dos 63 espaços culturais participantes, com localização, informações de contato, horário de funcionamento, redes sociais e mais. A ideia é que o mapa sirva como um guia cultural que vai continuar ativo mesmo depois dos três dias do evento.

Nas três edições passadas, fizemos o mapa impresso, com uma tiragem de 20 mil exemplares. Desta vez, nos inspiramos em uma proposta de artistas de Lisboa, em Portugal, que fazem esse mapa interativo. Achamos a ideia superlegal, compramos esse domínio e garantimos um alcance muito maior da ferramenta, ressalta Sirlane.

Entre os locais que terão programações especiais, estão a galeria Matias Brotas e a Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, e a Casa Tutti, no Centro de Vitória. Todo o roteiro está disponível em circuitoartes.iades.art.br.

Nós capixabas conhecemos pouco nossos artistas, nossa produção. Muitos não vendem porque não divulgam, por exemplo. De repente o visitante quer comprar algo para casa e estimula o trabalho de um artista que está começando ou reconhece o trabalho de quem já está na ativa, conclui Sirlane.

IV Circuito ArtES

Quando: Sexta (24), sábado (25) e domingo (26).

Onde: 63 ateliês e 16 espaços públicos da Grande Vitória.