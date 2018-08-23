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Grande vitória

Evento reúne atrações artísticas em mapa virtual interativo

IV Circuito ArtES será realizado neste final de semana em mais de 60 endereços da região

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 22:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 22:15
Difundir a arte local e todas as suas formas de consumo é o principal objetivo da quarta edição do Circuito ArtES, realizado nesta sexta (24), sábado (25) e domingo (26), na Grande Vitória. No total, integram a programação cerca de 60 ateliês, além de 16 espaços públicos e aproximadamente 120 artistas e produtores culturais do Espírito Santo.
Durante os três dias, diversas atividades ligadas à arte serão realizadas pelos espaços que participam da programação, entre ateliês, home offices, galerias e museus. A intenção é fomentar o interesse do público-alvo pela arte e criar uma identidade favorável ao desenvolvimento cultural local, além da comercialização e valorização da produção artística capixaba.
O evento agrega muito porque quando o artista participa, busca se profissionalizar mais, coloca o trabalho para o público avaliar, busca melhorias para o próprio ateliê, se capacita. É um movimento que impulsiona e estimula o artista a ter outras referências também, ressalta Sirlane Fernandes, conselheira e sócia-fundadora do Instituto Arte e Design do ES (Iades), que organiza o festival.
Mapa artístico
A grande novidade do quarto Circuito ArtES é o mapa virtual interativo, composto por informações dos espaços culturais da região metropolitana de Vitória.
A ferramenta une dados dos 63 espaços culturais participantes, com localização, informações de contato, horário de funcionamento, redes sociais e mais. A ideia é que o mapa sirva como um guia cultural que vai continuar ativo mesmo depois dos três dias do evento.
Nas três edições passadas, fizemos o mapa impresso, com uma tiragem de 20 mil exemplares. Desta vez, nos inspiramos em uma proposta de artistas de Lisboa, em Portugal, que fazem esse mapa interativo. Achamos a ideia superlegal, compramos esse domínio e garantimos um alcance muito maior da ferramenta, ressalta Sirlane.
Entre os locais que terão programações especiais, estão a galeria Matias Brotas e a Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, e a Casa Tutti, no Centro de Vitória. Todo o roteiro está disponível em circuitoartes.iades.art.br.
Nós capixabas conhecemos pouco nossos artistas, nossa produção. Muitos não vendem porque não divulgam, por exemplo. De repente o visitante quer comprar algo para casa e estimula o trabalho de um artista que está começando ou reconhece o trabalho de quem já está na ativa, conclui Sirlane.
IV Circuito ArtES
Quando: Sexta (24), sábado (25) e domingo (26).
Onde: 63 ateliês e 16 espaços públicos da Grande Vitória.
Programação gratuita.
Informações: circuitoartes.iades.art.br

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