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'Eu sou o que eu quiser', diz Bruna Linzmeyer sobre homossexualidade

Atriz deu a declaração ontem, na estreia da nova temporada de 'Amor & Sexo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 16:54

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 16:54

11/09/2018 - A atriz Bruna Linzmeyer em cena de 'O Grande Circo Místico', de Cacá Diegues', que será o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar 2019 Crédito: Globo Filmes
Orientação sexual foi a tônica do primeiro episódio da nova temporada de "Amor e Sexo", da TV Globo, na noite desta terça-feira, 9. Comandado por Fernanda Lima, o programa trata de assuntos como sexualidade, prazer e relacionamentos amoroso. No ar desde 2009, a atração está na 11ª edição.
A atriz Bruna Linzmeyer, que namora com Priscila Visman, se posicionou a respeito de sua orientação sexual. Quando questionada por Fernanda Lima se assumir a escolha sexual publicamente é um posicionamento político, a atriz enfatizou: "Eu acho que é um ato político. Porque eu, como mulher e dentro da caixinha que assumo eventualmente como mulher lésbica, como mulher sapatão...eu não sou só isso. Eu sou uma pessoa livre e, às vezes, nem tão mulher, eu sou o que eu quiser".
Bruna Linzmeyer analisou também o peso e o estigma que as palavras "lésbica" e "sapatão" ainda carregam na sociedade. "Usar a palavra lésbica, a palavra sapatão, soa muito mais como incômodo do que a palavra gay, que já está naturalizada. Eu acho que é isso, falar sobre as caixinhas e depois sumir com elas", declarou.
Em agosto do ano passado, Bruna já havia desabafado a respeito de sua orientação sexual e como sofre homofobia, durante o programa Altas Horas, de Serginho Groisman, também da TV Globo.

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