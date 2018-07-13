CINEMA

Estúdio confirma filme da série britânica 'Downton Abbey'

A história da família Crawley irá continuar nas telonas com roteiro escrito pelo criador da série

A série Downton Abbey vai virar filme Crédito: Divulgação

Os fãs da série britânica Downton Abbey, que terminou em 2015 após sua sexta temporada, podem comemorar: foi anunciado nesta sexta-feira, 13, que um filme que continuará a história da família Crawley e seus empregados começará a ser produzido para as telonas.

Contando com grande parte do elenco original, incluindo Maggie Smith, Michelle Dockery e Hugh Bonneville, o roteiro está sendo escrito pelo criador da série Julian Fellowes e terá a direção de Brian Percival, que comandou a adaptação para os cinemas de A Menina Que Roubava Livros.

Ainda não se sabe detalhes do enredo do filme, mas ele vai continuar a história a partir de 1926, ano em que a série terminou. "Quando a série terminou era o nosso sonho dar de presente aos fãs um filme", disse Gareth Neame, um dos produtores, ao jornal britânico The Guardian. "Agora as estrelas estão alinhadas e finalmente podemos entrar em produção. Com o roteiro cheio de charme e emoção de Julian nas mãos de Brian Percival queremos entregar tudo aquilo que esperamos de um filme de Downton", continuou.

Em seis temporadas, Downton Abbey ganhou três Globos de Ouro e 15 Emmys, se tornando a série estrangeira mais premiada na história da televisão norte-americana. Ainda não há previsão de data de estreia.

