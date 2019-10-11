Campeã mundial

Estudante capixaba vence o Concurso de Redação de Cartas dos Correios

Sara Luisa Amorim da Rocha, aluna do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, recebeu o certificado em Brasília

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 13:53 - Atualizado há 6 anos

A vencedora do concurso de redação, Sara Luisa Amorim da Rocha, ao lado do presidente dos Correios, general Floriano Peixoto Crédito: Carlos Alcanfor/Correios/Divulgação

Nesta quarta-feira (9), durante as comemorações do Dia Mundial dos Correios, aconteceu a cerimônia de premiação do 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas, em Brasília. A vencedora da competição, para a nossa alegria, é uma capixaba: Sara Luisa Amorim da Rocha. A talentosa escritora é estudante do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Ela recebeu o certificado, o troféu e o prêmio em dinheiro, no valor de R$ 7 mil.

O tema do concurso de 2019 foi “Escreva uma carta sobre o seu herói”. Entre as quase sete mil redações, destaque para a carta da aluna do Estado, de 15 anos. Ela elegeu a música como a “heroína das heroínas”. “Com base na minha experiência familiar, posso dizer que a música cura as pessoas que a buscam, permitindo que elas vivam em harmonia e em equilíbrio emocional e pessoal. Por isso, eu reafirmo: a música é a heroína das heroínas, o herói dos heróis. A música cuidas das pessoas, para que elas possam cuidar umas das outras”, discorre Sara, que conseguiu unir duas de suas grandes paixões na carta-redação vencedora: a música e a literatura.

O concurso, promovido mundialmente pela União Postal Universal, é uma das ações de responsabilidade social desenvolvidas no Brasil pelos Correios. O país já venceu a fase internacional do concurso, que acontece desde 1972, em três edições, sendo o segundo colocado em número de vitórias. A UPU é a segunda mais antiga das agências internacionais e, nesses 145 anos de existência, o seu lema é “Oferecer Desenvolvimento”.

