MÚSICA

Espólio de Prince divulga versão original e inédita de 'Nothing Compares 2 U'

Música foi lançada em 1985, com a banda The Family, e cinco anos depois se tornou um hit mundial na voz de Sinéad O'Connor

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Prince Crédito: Reprodução/Instagram
O espólio de Prince, em conjunto com a Warner Bros. Records, lançou nesta quinta-feira, 19, a versão original de "Nothing Compares 2 U", escrita, composta, tocada e produzida por Prince.
A canção foi gravada por Susan Rogers em 1984, no Flying Cloud Drive "Warehouse" em Eden Prairie, Minnesota. Essa é a primeira vez que essa versão original é disponibilizada.
A música tem backing vocals de Susannah Melvoin and Paul "St. Paul" Peterson e saxofone de Eric Leeds.
Junto com a canção, também foi divulgado um vídeo com imagens inéditas de Prince, com a banda The Revolution, no verão americano de 1984.
"Nothing Compares 2 U" foi lançada pela primeira vez em 1985, com a banda The Family, e cinco anos depois se tornou um hit mundial na voz de Sinéad O'Connor.

