Espírito Santo tem dois filmes selecionados para a Mostra Sesc de Cinema 2018

Mostra Sesc de Cinema 2018 - Cena do filme Vesti La Giuba (DF) Crédito: Divulgação

O Sesc selecionou 34 filmes para compor a Mostra Sesc de Cinema 2018. Entre os 27 curtas e 7 longas, escolhidos entre 1.061 filmes inscritos, duas produções são capixabas e serão exibidas em todo o país. Todos os selecionados dividirão um prêmio total de R$ 533 mil (R$ 13 mil para os curtas e R$ 26 mil para os longas).

"O objetivo é incentivar e promover a difusão da produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição", destaca Marco Aurélio Fialho, analista de cultura do Departamento Nacional do Sesc.

Além da premiação em dinheiro, os selecionados ganham o licenciamento para exibição pública nacional, nas unidades do Sesc e em instituições parcerias. Segundo a assessoria, a mostra começa a ser exibida em dezembro no Sesc do Rio. As demais unidades irão agendar as suas mostras em seguida.

Na Mostra Sesc de Cinema, todas as cinco regiões do país estão representadas na programação: quatro filmes são da região Norte, seis do Centro-Oeste, sete da região Nordeste, oito do Sul e nove do Sudeste do país. Com mais essa iniciativa nacional, o Sesc cumpre uma missão importante da sua atuação na área cultural, que é democratizar o acesso ao cinema, além de permitir que artistas e cineastas de todo o Brasil mostrem seus trabalhos ao grande público, reforça Fialho.

Entre os selecionados de 2018 estão os longas Lamparina da Aurora (MA), uma ficção experimental sobre o tempo protagonizado por um casal de idosos; Escolas em Luta (SP), documentário atual que mostra o poder das redes sociais e aplicativos para o início de uma revolução estudantil; O Sol Nasceu Para Todos (DF), filme que retrata a história de uma das maiores favelas da América Latina, com um olhar da própria comunidade, como lugar de resistência, solidariedade e de preservação cultural.

Mostra Sesc de Cinema 2018 - Cena do filme Leste-Oeste (PR) Crédito: Divulgação

Entre os curtas estão Vesti La Giubba (DF), um filme tocante, inspirado na ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo; Romana (TO), documentário em preto e branco que narra a história da Mãe Romana, uma mulher vista pela população local como um misto de profetisa e louca, religiosa e artista; a animação Metempsicose (AC), que apresenta um mundo devastado pelas mãos do homem; O Elogio da Sombra (MS), um surpreendente filmete experimental, onde uma dançarina se envolve com as sombras e memórias de um lugar misterioso; Labor (ES), filme que esbanja criatividade em sua narrativa para mostrar como o personagem central lida com a paixão pela música e o trabalho à frente de uma fábrica familiar centenária.

Em sua segunda edição, a Mostra Sesc de Cinema teve 1.061 filmes inscritos, sendo 952 curtas e 109 longas. A escolha das obras que vão compor a mostra nacional foi feita por uma comissão formada por profissionais do Sesc e especialistas das áreas de cultura e cinema.

Confira abaixo todos os 34 selecionados por estados:

NORTE

 A região Norte não selecionou filmes de longa-metragem

Curtas: Dom Kimura (AM); A História de Zahy (PA); Romana (TO); Metempsicose (AC)

NORDESTE

Longas: Aurora 1964 (PE); Lamparina da Aurora (MA)

Curtas: Galeria de Rua (PI); Fantasia de Índio (PE); Atrito (PB); Os Desejos de Miriam (AL)

Infanto-juvenil: Òrun Àiyé  a Criação do Mundo (BA)

CENTRO-OESTE

Longas: O Sol Nasceu Para Todos (DF)

Curtas: Aquele Disco da Gal (MT); Vesti La Giubba (DF); A Piscina de Caique (GO); O Elogio da Sombra (MS)

Infanto-juvenil: O Menino Leão e a Menina Coruja (DF)

SUDESTE

Longas: Baronesa (MG); Escolas em Luta (SP)

Curtas: A Gis (SP); Entremundo (SP); Labor (ES); Lençol de Inverno (MG)

Infanto-Juvenis: Médico de Monstros (SP); No caminho da escola (ES); Metamorfose (MG)

SUL

Longas: Leste-Oeste (PR); Desvios (RS)

Curtas: Flecha Dourada (SC); Mãe dos Monstros (RS); Cosme (RS); Secundas (RS)

Infanto-juvenil: Nham-nham, a criatura (SC); Garoto VHS (SC)