Espetáculo "Revoada" faz turnê por praças e ruas de Vitória

Temporada de apresentações do Grupo Z de Teatro vai de 11 de outubro a 3 de novembro com entrada franca

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 15:41 - Atualizado há 6 anos

Ensaio do espetáculo "Revoada", do Grupo Z em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia Crédito: Divulgação/Secult

Com a máxima de que o artista vai onde o povo está, o Grupo Z de teatro, em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia, irá para as ruas e espaços públicos de Vitória a partir desta sexta-feira (11), apresentando o espetáculo de dança "Revoada". O primeiro espaço será a Rua Sete, no Centro da Capital, onde será revisitado em outras duas datas.

A apresentação era programada para acontecer em salas de espetáculo, porém teve uma mudança de planos antes da estreia. "Todos os espaços que íamos construindo ficcionalmente na sala de ensaio eram espaços públicos. A rua e urbanidade se faziam muito presentes. Ao colocarmos isso na rua, já há a dramaturgia do próprio espaço, então tudo faz sentido", explica Nieve Matos, dramaturga da montagem.

O espetáculo apresenta um paralelo entre o comportamento dos homens e dos pombos, um retrato animalesco do modo de existir contemporâneo. Pombos, assim como os seres humanos, se aglomeram nos espaços urbanos, revoam pelas ruas, praças e monumentos.

Esses animais ora vistos com piedade são tolerados e chegam a ser alimentados, ora são tidos como pragas e espantados. De alguma maneira, a forma de certos grupos humanos ocuparem a cidade também reproduz esses dois extremos.

Espetáculo "Revoada", do Grupo Z em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia Crédito: Brunela Negreiros

Na montagem, sete intérpretes irão performar seres que transitam entre o pássaro, a peste urbana – e o humano. Para construir essa narrativa, o elenco do espetáculo está desenvolvendo a pesquisa coreográfica e dramatúrgica desde o início deste ano.

"A partir de estudos de movimentos de algumas aves, construímos um trabalho de animalização do corpo humano. Tendo isso feito, fazíamos um trabalho oposto: a partir do corpo animalizado compor a humanização desse corpo. Essa foi a principal característica do processo de pesquisa coreográfica e corporal de Revoada", descreve Carla van den Bergen, coreógrafa do espetáculo.

Espetáculo "Revoada", do Grupo Z em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia Crédito: Brunela Negreiros

"Vivemos em um momento em que um cara como o Roberto Alvim, diretor da Funarte, chama uma atriz como a Fernanda Montenegro de sórdida. O artista tem sido demonizado, a gente precisa levar arte para as pessoas, mostrar que não é assim, que não é mamata", pondera o dramaturgo Fernando Marques. "O espaço é público por definição, precisa haver pluralidade, precisamos ocupar o espaço", completa.

Para ele, um fator importante de levar o espetáculo para a rua é seu alcance: nas ruas ele poderá atingir pessoas que talvez nunca tenham assistido a algo parecido. "Essas pessoas passam a compor a cena, o espetáculo se dilui entre pessoas e cenas. Reproduzir cenários faz parte das artes cênicas, mas achamos mais efetivo adotar esse espaço (as ruas) do que reproduzi-lo".

O projeto de Revoada foi contemplado com recursos do Funcultura através do Edital 024/2018 - Seleção de Projetos Culturais Setoriais de Dança do Espírito Santo da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. Após a apresentação desta sexta, o Grupo Z vai percorrer outros seis espaços no Centro, Jardim Camburi, Goiabeiras, Praia do Canto e Piedade. Confira abaixo a programação da temporada.

ESPETÁCULO DE DANÇA "REVOADA"

ESTREIA

Quando: Dia 11 de outubro de 2019 (sexta-feira), às 19 horas



Dia 11 de outubro de 2019 (sexta-feira), às 19 horas Onde: Rua Sete de Setembro (área calçada) - Centro - Vitória





Rua Sete de Setembro (área calçada) - Centro - Vitória TEMPORADA

Quando: 13 de outubro (domingo), às 19 horas



13 de outubro (domingo), às 19 horas Onde: Praça Nilze Mendes - Jardim Camburi (próximo à Faculdade Estácio de Sá) - Vitória





Praça Nilze Mendes - Jardim Camburi (próximo à Faculdade Estácio de Sá) - Vitória Quando: 16 de outubro (quarta-feira), às 15 horas



16 de outubro (quarta-feira), às 15 horas Onde: Praça Getúlio Vargas - Centro - Vitória





Praça Getúlio Vargas - Centro - Vitória Quando: 18 de outubro (sexta-feira), às 15 horas



18 de outubro (sexta-feira), às 15 horas Onde: Praça Costa Pereira - Centro - Vitória





Praça Costa Pereira - Centro - Vitória Quando: 19 de outubro (sábado), às 13 horas



19 de outubro (sábado), às 13 horas Onde: Praça Costa Pereira - Centro - Vitória





Praça Costa Pereira - Centro - Vitória Quando: 20 de outubro (domingo), às 15 horas



20 de outubro (domingo), às 15 horas Onde: Praça da Piedade - Centro - Vitória





Praça da Piedade - Centro - Vitória Quando: 23 de outubro (quarta-feira), às 15 horas



23 de outubro (quarta-feira), às 15 horas Onde: Praça Getúlio Vargas - Centro - Vitória





Praça Getúlio Vargas - Centro - Vitória Quando: 25 de outubro (sexta-feira), às 19 horas



25 de outubro (sexta-feira), às 19 horas Onde: Rua Sete de Setembro (área calçada) - Centro - Vitória





Rua Sete de Setembro (área calçada) - Centro - Vitória Quando: 26 de outubro (sábado), às 10 horas



26 de outubro (sábado), às 10 horas Onde: Praça dos Desejos - Vitória





Praça dos Desejos - Vitória Quando: 31 de outubro (quinta-feira), às 13h30



31 de outubro (quinta-feira), às 13h30 Onde: Ufes Campus Goiabeiras (em frente à Cantina do Onofre) - Vitória





Ufes Campus Goiabeiras (em frente à Cantina do Onofre) - Vitória Quando: 01 de novembro (sexta-feira), às 15 horas



01 de novembro (sexta-feira), às 15 horas Onde: Praça Costa Pereira - Centro - Vitória





Praça Costa Pereira - Centro - Vitória Quando: 03 de novembro (domingo), às 15 horas



03 de novembro (domingo), às 15 horas Onde: Rua Sete de Setembro (área calçada) – Centro – Vitória



