Espetáculo 'Hair' volta aos palcos de Vitória com mensagem de paz

Movimentos sociais, amor livre e repúdio a qualquer tipo de preconceito. A mensagem poderia se encaixar no Brasil hoje, mas Hair  Um Sonho de Liberdade se passa na Nova York dos anos 1960. Em cartaz no Sesc Glória no próximo sábado, 13, às 19h, e no domingo, 14, às 17h, a peça é dirigida por Elaine Rowena e Angelo Jantorno, e conta com uma grande equipe: são 68 pessoas no palco. Temos apresentações de solistas, coral, bailarinos, banda e artistas de circo, todos atuando em um cenário virtual, explica Elaine Rowena.

O musical é apresentado com o apoio da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), desde novembro do ano passado. Temos muito orgulho dessa produção inteiramente capixaba de uma das mais célebres peças da Broadway. Hair já foi trazida para São Paulo e para o Rio de Janeiro, sempre com versões em português das músicas. O Espírito Santo é o primeiro a ter o espetáculo falado na nossa língua, mas com as canções originais em inglês, relata Elaine.

NOVIDADES

A cada temporada, a equipe traz inovações  haverá novos figurinos e a inserção de duas músicas nunca apresentadas: Sodomy e Where Do I Go.

Essas novidades fazem com que a peça continue atraindo o público. Muitos problemas sociais da época são semelhantes aos que vemos hoje, como racismo, homofobia, machismo, diferenças familiares e dependência química. A Sheila Franklin, personagem que eu interpreto, está à frente do seu tempo e vive toda essa questão de liberdade sexual, revela Elaine. Trata-se de uma aula de história que se torna ainda mais pertinente nos dias de hoje. As pessoas estão violentas demais, cheias de ódio, e a mensagem de Hair é justamente o oposto, Paz, Amor, Liberdade e Flor.

Espetáculo "Hair - Um Sonho de Liberdade" Crédito: Assessoria de Imprensa/Divulgação

As novidades estão também no elenco. Seguindo a tradição da Broadway, que busca rostos desconhecidos para seus musicais, Elaine percorreu karaokês para recrutar cantores. Os recrutados tiveram aulas de canto, dança e teatro.

Em outra estratégia para a aproximação com a época, os atores deixaram os cabelos crescerem. Não corto o cabelo desde fevereiro do ano passado, e perdi 5kg para ficar mais parecida com a Sheila, conta a diretora. Tudo pela arte.

Por sua vez, o também diretor e protagonista do musical, Angelo Jantorno, ganhou massa para viver Claude Hooper Bukowski. Quando os ensaios começaram o ator pesava 69kg e, hoje, depois de intensos exercícios e dietas, está com 83kg.

Preciso ficar mais atlético e ter uma resistência maior para as cenas corporais no palco. Além de desenvolver o corpo, é necessário fazer o mesmo com a voz, acrescenta. Nos musicais, é importante parecer o mais natural possível, esse canto não pode parecer forçado, completa Angelo.

O músico Diego Lyra, figura conhecida nos palcos capixabas, está na peça como George Berger desde julho deste ano. Sou um artista contemporâneo, faço música popular e, como se trata de uma peça histórica, há todo um processo de estudo por trás, pondera. . Estou praticando canto lírico, dança e linguagem corporal, o que está sendo um desafio, porque eu estava afastado do teatro. Temos ainda uma consultoria em língua inglesa. É preciso ter um cuidado especial com a pronúncia, a dicção e a emoção, para que, mesmo sem saber inglês, todos consigam entender a ideia que queremos passar por meio das músicas.

Hair  Um sonho de liberdade

Quando: sábado (13), às 19h, e domingo (14), às 17h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). Ingressos à venda na bilheteria do teatro.