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LUTO

Escritora Assionara Souza morre aos 48 anos em Curitiba

Nascida no Rio Grande do Norte, mas radicada em Curitiba desde os 11 anos, ela enfrentava um câncer de intestino

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 19:28
Assionara Souza Crédito: Divulgação
A escritora Assionara Souza morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 48 anos. Nascida no Rio Grande do Norte, mas radicada em Curitiba desde os 11 anos, ela enfrentava um câncer de intestino.
A escritora esteve no Espírito Santo no mês de abril para palestrar no Sesc Glória. O corpo da escritora será velado de 9h30 às 15h30, no Cemitério Vertical de Curitiba. Depois, será cremado, segundo informações de colegas e amigos publicadas nas redes sociais.
Formada em letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Assionara Souza escreveu os livros "Cecília Não É Um Cachimbo" (2005), "Amanhãs com Sorvete!" (2010), "Os Hábitos e os Monges" (2011), "Na Rua: A Caminho do Circo" (2014), e "Alquimista na Chuva" (poesia, 2017), os mais recentes publicados pela editora Arte e Letra e pela Kotter Editorial.
Sua obra era publicada no México pela editora Calygramma, e ela participava do coletivo Escritoras Suicidas.
Assionara Souza idealizou e coordenou o projeto Translações: Literatura em Trânsito, uma antologia de autores paranaenses, e estreou em 2016 na dramaturgia com a peça "Das Mulheres de Antes" (2016), para a Inominável Companhia de Teatro.

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