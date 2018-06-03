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Escritora acusa Disney e Pixar de plagiar seus livros

Carla J. Masterson alega que 'Divertida Mente' se inspirou em dois de seus livros infantis

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 12:13
Cena da animação Divertida Mente Crédito: Divulgação
A escritora americana Carla J. Masterson processou a Disney e a Pixar por plágio de suas obras no filme Divertida Mente, que foi lançado em 2015.
Ela afirma que o roteiro da animação teria sido extraído de dois de seus livros, What's on the Other Side of the Rainbow? (O Que Há do Lado de Lá do Arco-íris?) e The Secret of the Golden Mirror (O Segredo do Espelho Dourado).
De acordo com Masterson, seus livros falam sobre como as crianças compreendem e identificam suas emoções. Alegria, tristeza, medo, raiva e outros sentimentos são descritos como personagens em seus livros, da mesma forma que acontece no longa da Pixar.
A autora acredita que os produtores do filme teriam entrado em contato com seus livros nas festas de premiação do Emmy em 2010 e do Oscar em 2011, quando eles foram distribuídos aos convidados. De acordo com seus cálculos, ela deixou de ganhar US$ 75 mil com o suposto plágio.
Divertida Mente foi vencedor do Oscar de melhor animação em 2016 e faturou US$ 857 milhões nas bilheterias, se sagrando um dos cinco filmes mais lucrativos de 2015.

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