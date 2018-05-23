Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

Escritor americano Philip Roth morre aos 85 anos

Premiado romancista morreu de insuficiência cardíaca congestiva, segundo seu agente literário Andrew Wylie
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 14:29

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 14:29

O premiado romancista americano Philip Roth morreu nesta terça-feira (22), aos 85 anos, de insuficiência cardíaca, em local não revelado. A informação foi confirmada pelo agente literário do escritor, Andrew Wylie. Roth escreveu mais de 30 livros, incluindo "Patrimônio", obra que examinou a sua complexa relação com o seu pai e ganhou o National Book Critics Circle Award.
Escritor Philip Roth Crédito: Fred R. Conrad/The New York Times
Após mais de 50 anos como escritor, Roth decidiu que "Nemesis", publicado em 2010, seria o seu último romance. A obra aborda uma epidemia de poliomielite em Nova Jersey, onde Roth cresceu. Ele então voltou ao passado e releu todas as suas obras para ver se eu teria perdido o meu tempo, declarou em uma entrevista ao "The New York Times" em 2014.
Em 2017, ele publicou "Why Write" (sem tradução em português), uma coleção de ensaios e trabalhos não-ficcionais escritos entre 1960 e 2013. Sua obra mais famosa é o romance "O Complexo de Portnoy", publicado em 1969. A obra é uma narrativa em primeira pessoa sobre Alexander Portnoy, um jovem advogado bem-sucedido de Nova York. O livro retrata uma série de notórias cenas de masturbação e tentativas frustradas do protagonista de perder a virgindade.
PRÊMIOS
Roth ganhou o Pulitzer pelo sua obra "Pastoral Americana" de 1997, que retrata o impacto dos anos 1960 em uma família de Nova Jersey. Ele foi o primeiro escritor que ganhou três vezes o PEN/Faulkner Award. Roth também recebeu a Medalha Nacional das Artes na Casa Branca em 1998.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória
Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência
Zema diz que manterá candidatura, alfineta Flávio e Caiado e propõe reforma no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados