ES tem bloco até para pets; veja programação da folia até o carnaval

A largada para o carnaval foi dada na semana passada com a saída de alguns blocos nas ruas da Grande Vitória. A antecipação da folia se prolonga em mais um fim de semana e a festa só vai acabar no meio de março.
De blocos tradicionais como o "Tô Bebo", que sai em Jardim da Penha, no domingo (17), às 11h30, a novidades, como o bloco Antimofolia, que será realizado no sábado (16), na Rua da Lama, no mesmo bairro, não vai faltar animação.
O bloco Magrelas Voadoras, que também sai no domingo (17), só que às 16h, também já está com tudo organizado para animar os foliões. As bicicletas, como o nome do bloco sugere, sãos as estrelas do folia que terá saída na Praça da Ciência, em Vitória. Outros modais como patins e patinetes também são bem vindos. E, se você preferir, pode ir caminhando também. Luciene Gozzer, uma das organizadoras do bloco garante que todos são bem vindos.
O nosso tem neste ano é mulheres capixabas empoderadas. Vamos ter a participação do Batuque Delas e todos são bem vindos, garante a organizadora.
Até os pets terão direito à folia. O BloCÃO, que reúne cães de todas as raças e amantes dos animais de quatro patas, sai no mesmo horário que o Magrelas, só que acontece em Santa Luzia, também na Capital.
Os interessados em participar podem levar seus animais para se divertirem. No local haverá diversas brincadeiras, sorteios, barraquinhas com comidas e bebidas, além do CÃOcurso pet da melhor fantasia. A entrada para o evento custa R$ 5,00 e os ingressos poderão ser adquiridos na hora.
O objetivo é arrecadar doações para os animais que vivem no abrigo Patinhas Carentes, em Vitória. "Os participantes trazem os animais fantasiados, temos brincadeiras, é um evento pra família toda e ainda conseguimos arrecadar dinheiro e doações para manter o abrigo", explica Priscila Siqueira, uma das integrantes do Patinhas Carentes.
VITÓRIA
Arrastando Papo no Samba da Xepa
Quando: 23 de fevereiro, às 13h
Onde: Bar do Nei, na Rua Sete de Setembro, Centro
Bloco da Esquerda Festiva
Quando: 24 de fevereiro, às 16h
Onde: Rua Sete, no Centro
Bloco Véia é a Mãe
Quando: 26 de fevereiro, às 16h
Onde: Avenida Dante Micheline Saída: SOE de Jardim da Penha
Bloco Pela Donas do Centro
Quando: 27 de fevereiro, às 16h
Onde: Rua Sete, Centro de Vitória
Bloquete - Nós, Eva e Adão
Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.
Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro
Bloco do Bairro Goiabeiras
Quando: 02 de março, às 13h
Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras
Bloco Bleque
Quando: 2 de março, às 15h.
Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.
Regionalzinho
Quando: 02 de março, às 15h
Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro
Bloco da Oficina
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro de Vitória
Bloco Afro Kizomba
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Em frente ao Mucane, no Centro de Vitória
Bloco Tô Baby
Quando: 03 de março, às 16h
Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Camburi
Regional da Nair
Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.
Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro
Puta Bloco
Quando: 03 de março, às 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Vai Que Gama
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro
Filhos de Xande
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro
Bloco dos Chifrudos
Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h
Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bekoo das Pretas
Quando: 04 de março, às 8h
Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa
Batuqdellas
Quando: 4 de março, às 14h
Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro de Vitória
Bloco Piranha vs Machões
Quando: 5 de março, às 13h
Onde: Rua Professora Odila Simões, Jabur
Vira Bloco
Quando: 05 de março, das 13h Às 18h
Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.
Bloco Amigos da Onça
Quando: 5 de março, concentração às 15h.
Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.
Kustelão
Quando: 09 de março, às 14h
Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre
Pauta Quente
Quando: 9 de março, às 14h.
Onde: a definir.
Bloco dos Trouxas
Quando: 9 de março, às 14h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bloco Reciclagem
Quando: 9 de março, às 16h
Onde: Praça Antônio Trajano dos Santos, Caratoíra
Bloco Prakabá
Quando: 10 de fevereiro
Onde: Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória
Bloco Te Pego lá Fora
Quando: 10 de fevereiro, às 13h
Onde: Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi
Bloco da Pelada
Quando: 10 de março, às 15h
Onde: Rua do Pedestre, Nova Palestina
Bloco das Piranhas
Quando: 10 de março, das 16 às 20 horas
Onde: Gurigica - Saída: Rua José Barroso
Eu Quero Ela
Quando: 10 de março, das 11 às 20 horas
Onde: Bonfim - Saída: Rua Hermínio Blackman
Bloco Seis a Um
Quando: 16 de março, às 13h
Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência
Bloco Vem pra Muquecada
Quando: 16 de março, das 14 às 18 horas
Onde: Enseada do Suá - Saída: Rua João Batista Parra
Bloco Pindura Aí
Quando: 17 de março, às 12h
Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont
Bloco Jaburu Folia
Quando: 17 de março, às 13h
Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu
SERRA
Bloco Expumar
Quando: 2 de março, às 12h.
Onde: concentração na Rua Ocidente, em Manguinhos. O bloco participa do banho de mar a fantasia, que acontece todo ano ao meio-dia.
Bloco Ratazanas
Quando: o tradicional bloco sai nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, às 18h
Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.
VILA VELHA
Bloco da Lama
Quando: 23 de fevereiro, às 15h.
Onde: concentração em Campo do Barrento, na Barra do Jucu.
Baile a Fantasia
Quando: 1º de março, 22h às 3h.
Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.
Bloco Folia do Saco Roxo
Quando: 3 e 5 de março, entre 15h30 e 16h
Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.
Independentes do Balneário
Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.
Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta.
Bloco Canelinhas
Quando: 04 de março, às 10h
Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.
CARIACICA
Me Libera Nega
Quando: 24 de fevereiro, às 16h
Onde: Rua Rio Grande do Norte, Campo Grande.
Só BB
Quando: 24 de fevereiro, de 16h às 20h.
Onde: Avenida Alaurindo Nascimento, Graúna.
Siri na Lata
Quando: 26 de fevereiro, às 15h.
Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.
ICONHA
Bloco das Cretinas
Quando: 22 de fevereiro, às 21h
Onde: Saída da Praça Central
Charanga de Carnaval
Quando: 23 de fevereiro, às 21h, com a Banda Naja na versão Axé e Marchinhas de Carnaval
Onde: Saída da Praça Central