Eri Johnson traz a peça 'Um Casamento Feliz' a Vitória

Eri Johnson Crédito: Wagner Carvalho/ Divulgação

Com mais de 20 peças no currículo em 38 anos de teatro, Eri Johnson não para. Agora em cartaz como ator e diretor da peça Um Casamento Feliz, ele desembarca em Vitória neste fim de semana para duas apresentações que prometem muita energia em palco e gargalhadas na plateia. As sessões acontecem sábado e domingo, dias 12 e 13, no Teatro Universitário, na Ufes.

A história da peça gira em torno de Henrique (Eri), um solteirão convicto que não quer se casar. Após a morte de sua tia, ele recebe uma herança, mas com uma condição: casar-se e manter um casamento feliz por um ano. Para não perder a bolada, ele aceita uma proposta de seu advogado Roberto (João Lima Jr.): casar-se com seu amigo Dodô (Renato Rabelo). O elenco conta ainda com Raymundo de Souza e Rayane Morais.

A trama possui velocidade acelerada, marca de Eri Johnson tanto na atuação como na direção. Como eu sou um ator que gosta muito do ritmo, gosto de dar ritmo como diretor também. Se não tem o que ficar pensando, o que ficar desvendando, não tem nada de misterioso, vamos dar ritmo. Eu acho que isso é fundamental em comédia, defende Eri, em entrevista ao C2.

E sobre o fato de ser diretor e ator ao mesmo tempo, Eri pontua: É muito difícil. Quando você está no elenco você vê coisas nas apresentações que você não concorda como diretor. E isso se deve à natureza da comédia. É uma contradição muito grande. A comédia transforma porque a gargalhada te seduz. E muitas vezes você acaba fazendo um exagero para arrancar mais gargalhada quando não precisa. Mas como explicar isso para um ator quando ele está bombando?, questiona.

ADAPTAÇÃO

Apesar da peça original ser francesa, o tradutor e adaptador Flávio Marinho conseguiu colocar muito do Brasil nela, segundo Eri. O Flávio fez uma adaptação muito bem feita. Ele colocou muito do Brasil. A impressão é que você está fazendo uma peça completamente brasileira e não é. Ele consegue traduzir já adaptando de uma maneira bem brasileira, completa o ator, que está de volta à Globo após um ano fora da emissora.

Um Casamento Feliz

Quando: sábado (12), às 21h, e domingo (13), às 20h.

Onde: Teatro Universitário, Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda na bilheteria do teatro e pelo site www.tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira (até dois ingressos).