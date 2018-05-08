Eri Johnson traz a peça 'Um Casamento Feliz' a Vitória

Com mais de 20 peças no currículo em 38 anos de teatro, Eri Johnson não para. Agora em cartaz como ator e diretor da peça Um Casamento Feliz, ele desembarca em Vitória neste fim de semana para duas apresentações que prometem muita energia em palco e gargalhadas na plateia. As sessões acontecem sábado e domingo, dias 12 e 13, no Teatro Universitário, na Ufes.
A história da peça gira em torno de Henrique (Eri), um solteirão convicto que não quer se casar. Após a morte de sua tia, ele recebe uma herança, mas com uma condição: casar-se e manter um casamento feliz por um ano. Para não perder a bolada, ele aceita uma proposta de seu advogado Roberto (João Lima Jr.): casar-se com seu amigo Dodô (Renato Rabelo). O elenco conta ainda com Raymundo de Souza e Rayane Morais.
A trama possui velocidade acelerada, marca de Eri Johnson tanto na atuação como na direção. Como eu sou um ator que gosta muito do ritmo, gosto de dar ritmo como diretor também. Se não tem o que ficar pensando, o que ficar desvendando, não tem nada de misterioso, vamos dar ritmo. Eu acho que isso é fundamental em comédia, defende Eri, em entrevista ao C2.
E sobre o fato de ser diretor e ator ao mesmo tempo, Eri pontua: É muito difícil. Quando você está no elenco você vê coisas nas apresentações que você não concorda como diretor. E isso se deve à natureza da comédia. É uma contradição muito grande. A comédia transforma porque a gargalhada te seduz. E muitas vezes você acaba fazendo um exagero para arrancar mais gargalhada quando não precisa. Mas como explicar isso para um ator quando ele está bombando?, questiona.
ADAPTAÇÃO
Apesar da peça original ser francesa, o tradutor e adaptador Flávio Marinho conseguiu colocar muito do Brasil nela, segundo Eri. O Flávio fez uma adaptação muito bem feita. Ele colocou muito do Brasil. A impressão é que você está fazendo uma peça completamente brasileira e não é. Ele consegue traduzir já adaptando de uma maneira bem brasileira, completa o ator, que está de volta à Globo após um ano fora da emissora.
Um Casamento Feliz
Quando: sábado (12), às 21h, e domingo (13), às 20h.
Onde: Teatro Universitário, Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda na bilheteria do teatro e pelo site www.tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira (até dois ingressos).
Informações: (27) 3335-2953.