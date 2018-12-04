Entidades do audiovisual vão estudar como arrecadar direitos autorais

Com a publicação da habilitação das entidades que passarão a arrecadar e distribuir os direitos autorais relativos ao setor do audiovisual no Brasil no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, 3, o meio começa a se posicionar.

A partir da habilitação, prevista em lei regulamentada em 2015, as entidades entram em um novo momento: afinal, como fazer essa nova máquina, que ainda não existe, funcionar?

Cena do filme Tropa de Elite Doi, de José Padilha Crédito: Bento Marzo

A partir de agora, ou do momento em que for criada uma estrutura que possibilite esse trabalho (como a música já faz há mais de 80 anos), uma exibição de filme (em cinema ou TV aberta ou fechada) terá de pagar direitos autorais. As três entidades habilitadas para recebê-los são a Gedar (Gestão de Direitos de Autores Roteiristas), a Interartis (Associação de Gestão Coletiva de Artistas Intérpretes do Audiovisual do Brasil) e a DBCA (que representa os Diretores Brasileiros do Cinema e Audiovisual). Esses direitos pagos são divididos entre os filiados das entidades e as próprias empresas, que ficam com uma porcentagem pelo trabalho.

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo publicada segunda, 3, reforçou que o caso dos direitos, apesar de regulamentado pelo poder público (MinC), está na esfera privada. Ou seja, será tratado e definido pelo livre mercado, não por interferência estatal. Uma aposta sua era de que as três entidades poderiam usar a grande estrutura do Ecad, que já faz o trabalho pela música.

Paula Lavigne, da Associação Procure Saber, representante de artistas da MPB que conseguiu bons avanços junto à distribuição e arrecadação do Ecad, se manifestou: "O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) é um órgão criado por lei em 1973, que funciona até hoje, segundo a legislação vigente, com funções limitadas à área da música. Sua finalidade é a de arrecadar e distribuir os direitos sobre obras musicais, lítero-musicais e fonogramas para compositores, autores, editores, intérpretes, músicos e produtores fonográficos. Não fazem parte de suas prerrogativas legais a administração de direitos autorais e conexos não musicais..."

Victor Drummond, diretor da Interartis, diz que nunca conversou com o Ecad sobre essa possibilidade. "Ainda não sabemos como será esse mecanismo, não começará imediatamente. Cada coisa tem o seu momento." Ricardo Pinto Silva, do DBCA, gosta do conceito de um escritório central de arrecadação, mas não sabe como a prática seria. "Vivemos um momento histórico. Agora, vamos estabelecer as regras de arrecadação e distribuição, mais complexas do que é na música."