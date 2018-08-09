Entenda por que 200 mil internautas querem cancelar série da Netflix

Na trama de 'Insatiable', a estudante Patty emagrece e se vinga de algozes Crédito: Reprodução

Patty é uma adolescente gorducha que vive o pão que o diabo amassou numa escola tipicamente americana. Vítima de bullying constante das meninas magras e populares e de total desprezo dos rapazes, ela volta às aulas magra, repaginada, pronta para empreender uma série de vinganças, conforme nos mostra o trailer de "Insatiable" ("insaciável", em português), série que estreia na Netflix nesta sexta (10) com a premissa descrita acima.

No entanto, um abaixo-assinado na internet, que já acumula mais de 227 mil assinaturas em cima de uma meta de 300 mil, quer impedir o lançamento da produção, definida pela Netflix como uma "comédia de vingança".

Autora da petição, Florence Given, ativista social e artista baseada em Londres, diz que a série perpetua uma narrativa "que diz que, para ter sucesso ou atrair olhares masculinos, a mulher precisa ser magra".

"O caráter tóxico desta série é maior do que apenas está série em particular. Não é um caso isolado, mas faz parte de um problema maior que, prometo, toda mulher já enfrentou em sua vida, quando baseou seu valor a partir de seus corpos, que deveria ser desejáveis pelo olhar masculino. É exatamente isso o que esta série perpetua. Não apenas o caráter tóxico de uma cultura de dietas, mas a objetificação dos corpos femininos", continua a mensagem.