Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gordofobia?

Entenda por que 200 mil internautas querem cancelar série da Netflix

Petição online quer impedir a estreia da nova série da Netflix, 'Insatiable'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:23

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:23

Na trama de 'Insatiable', a estudante Patty emagrece e se vinga de algozes Crédito: Reprodução
Patty é uma adolescente gorducha que vive o pão que o diabo amassou numa escola tipicamente americana. Vítima de bullying constante das meninas magras e populares e de total desprezo dos rapazes, ela volta às aulas magra, repaginada, pronta para empreender uma série de vinganças, conforme nos mostra o trailer de "Insatiable" ("insaciável", em português), série que estreia na Netflix nesta sexta (10) com a premissa descrita acima.
No entanto, um abaixo-assinado na internet, que já acumula mais de 227 mil assinaturas em cima de uma meta de 300 mil, quer impedir o lançamento da produção, definida pela Netflix como uma "comédia de vingança".
Autora da petição, Florence Given, ativista social e artista baseada em Londres, diz que a série perpetua uma narrativa "que diz que, para ter sucesso ou atrair olhares masculinos, a mulher precisa ser magra".
"O caráter tóxico desta série é maior do que apenas está série em particular. Não é um caso isolado, mas faz parte de um problema maior que, prometo, toda mulher já enfrentou em sua vida, quando baseou seu valor a partir de seus corpos, que deveria ser desejáveis pelo olhar masculino. É exatamente isso o que esta série perpetua. Não apenas o caráter tóxico de uma cultura de dietas, mas a objetificação dos corpos femininos", continua a mensagem.
Na internet, o trailer da série já havia despertado críticas e acusações de "gordofobia" e de incitar uma relação ruim das jovens com sua imagem corporal. A Netflix confirma a data de estreia, mas ainda não se pronunciou sobre as críticas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados