Enesdança reúne quase mil dançarinos no Teatro da Ufes

O palco do Teatro Universitário, em Vitória, passa pelos últimos ajustes nesta semana para receber mais uma edição do Encontro Espírito Santo de Dança (Enesdança 2018), realizado no sábado (23) e no domingo (24). Ao todo, 980 dançarinos de vários lugares do Estado se apresentarão em seis sessões divididas entre os dois dias de evento.

Neste ano, escolas de Colatina, Linhares, São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra, Cariacica, Vila Velha e Castelo marcarão presença no encontro, realizado anualmente desde 1996. No tablado, entram em cena coreografias de balé clássico, jazz, dança contemporânea, danças populares, danças urbanas e sapateado.

A ideia, segundo Mônica Tenore, uma das organizadoras do evento, é abrir portas para novos talentos, além de proporcionar trocas de experiências e o fortalecimento da dança dentro do Espírito Santo.

Percebemos que a dança vem crescendo muito no Estado, por isso precisamos estar também neste circuito, como Rio, Minas e São Paulo. Temos muitos talentos locais e, às vezes, os dançarinos do interior têm menos acesso a grupos de outras escolas de dança. Sabemos da importância de oferecer um feedback de jurados renomados a esses dançarinos, ressalta Mônica.

O evento é dividido entre a mostra de dança e o concurso, onde os inscritos competem em diversos quesitos e concorrem a prêmios em dinheiro. O júri é formado pelo professor de dança Edson Santos, pelo coreógrafo cubano José Antônio Ramos e pelo bailarino Ricardo Scheir.

Percebo que os professores e diretores das escolas estão incentivando mais os alunos a participarem, e isso faz com que a gente descubra vários novos talentos, conclui Mônica.

Enesdança 2018

Quando: Sábado (23), às 10h30, 16h30, e 21h. Domingo (24), às 10h, às 14h e às 18h.

Programação: Disponível em www.enesdanca.com.br. Disponível em

Onde: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Ufes, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 60 (inteira/por sessão), R$ 30 (meia/por sessão). À venda no site Tudus.com.br.