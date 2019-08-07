Encontro promete reunir apaixonados por Fusca em Vila Velha

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 16:25
- Atualizado há 6 anos
Desde sua primeira unidade lançada, em 1938, passando ainda pelo sucesso dos cinemas na década de 1970 com "Se Meu Fusca Falasse", o Fusca movimenta apaixonados pelo mundo. Mesmo com o fim da sua produção clássica, em 1996, e da nova versão neste ano, a paixão continua e gera encontros de colecionadores mundo afora. Neste fim de semana, é a vez de Vila Velha receber um deles. O Encontro Anual de Fuscas e Derivados acontece no sábado (10) e domingo (11), no Boulevard Vila Velha, no Jóquei de Itaparica.
Com entrada franca, o evento promete reunir diversos colecionadores e entusiastas nos dois dias de evento. "Ano passado, a gente fez esse evento no Pavilhão de Carapina. Nos dois dias do encontro, passaram em torno de 300 a 400 carros, uma média de 180 veículos por dia. Esperamos que neste ano, o número seja maior", detalha Conrado Ambrósio Barros Alvim, 36, um dos organizadores do evento.
Dono de um modelo 1973, Conrado detalha o motivo da paixão de tantos pelo "besouro". "Se observar as estatísticas de venda, nas décadas de 1960 e 1970, o fusca vendeu muito. Ele estava muito a frente dos demais veículos, seja pelo design redondo ou pelo motor na parte traseira, além da popularidade. Todos tinham acesso a ele e, se reparar, todo mundo tem uma história para contar de um fusca, seja de um pai ou um avô", exalta.
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
"O Fusca não divide classe social. Ele engloba desde quem tem a renda mínima até um grande empresário", completa o vendedor de veículos, que possui um Fusquinha para chamar de seu e o utiliza por hobby.
Voltando ao evento, Conrado relata que o encontro ainda conta com um mercado de pulgas, com barracas vendendo peças de carros antigos. Ele destaca ainda que a exposição vai além de Fuscas. "Este evento é específico para Fuscas e veículos Volkswagen com motorização a ar, como a Kombi, Brasília e Variant".
Todos estão convidados a participar, seja para apreciar as belezuras ou para expor o seu próprio veículo. Segundo Conrado, qualquer um que tenha um veículo antigo com motorização a ar pode se inscrever gratuitamente. "Se o cara tem um Opala, ele não pode expor. Agora, se você tem um destes veículos (com motorização a ar), a exposição é gratuita. A inscrição é opcional, mas quem a fizer concorre a brindes e premiações", detalha.
CURIOSIDADES
- O Fusca teve quatro gerações: 1938 a 1986 (1ª geração); 1993 a 1996 (Geração Ouro, no Brasil); 1997 a 2010 (New Beetle); 2011 a 2019 (Final Edition)
- A Volkswagem manteve a produção do New Beetle no Brasil até 2010
- No mundo, a última unidade do New Beetle foi fabricada neste ano
- Os últimos 65 modelos do New Beetle foram vendidos no México apenas online a um preço de US$ 21 mil (R$ 78,9 mil) para o modelo base
- O Fusca recebeu outros nomes pelo mundo: era Beetle nos EUA, Kafer na Alemanha, Coccinelle na França e Carocha em Portugal
- No Brasil, o carro teve apelidos como Pulga, Corcunda, Joaninha, Bolha, Cornowagen (versão com teto solar), Besouro, Barata, Baratinha, Porsche Bolha, Beetle.
SERVIÇO
Encontro Anual de Fuscas e Derivados
Quando: sábado (10), das 10h às 22h, e domingo (11), das 8h às 17h
Onde: Boulevard Vila Velha - Estacionamento Externo – Portaria A
Entrada franca
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o