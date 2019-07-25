TEATRO E ARTES

Encontro Internacional de Palhaças movimenta Vitória

A palhaçaria feminina segue em destaque na Capital, até domingo (28), quebrando paradigmas

25/07/2019 - Mulheres se preparam para entrar em ação no "II Encontro Internacional de Palhaças na Ilha do Mel" Crédito: Victor Faro/Divulgação

Bozo, Carequinha, Patati Patatá... até o assustador Pennywise, criado pela mente doentia de Stephen King para o macroverso de "It - A Coisa". É praticamente impossível resgatar de suas memórias um palhaço que não seja do gênero masculino. Ah, claro! "Tem a Vovó Mafalda", você pode estar dizendo, mas a personagem não conta, pois foi interpretada por um homem, o ator Valentino Guzzo.

Entre uma pirueta aqui e outra cambalhota ali, as mulheres, finalmente, conseguiram o seu espaço na lona e no picadeiro. Quer um exemplo? Faça essa pergunta para as atrizes que estão participando do "II Encontro Internacional de Palhaças na Ilha do Mel", que acontece de quinta (25) a domingo (28) em Vitória: "E o palhaço, o que é?".

"É mulher, sim!", responde, com rapidez e toda segurança, a divertida Chabeli, ou melhor, Amora Gasparini, palhaça, feminista, atriz e organizadora do evento, que promete trazer para o Estado - além de espetáculos teatrais e cursos com formação técnica para mulheres que sonham em ser palhaças - uma mensagem de empoderamento para que elas se sintam cada vez mais capazes de ser o que quiserem e estar onde quiserem.

"A palhaça sempre foi vista com preconceito em uma sociedade machista. Nosso protagonismo é recente, há menos de 25 anos o movimento começou. No circo, por exemplo, nunca foi dado esse espaço. Ou eram mulheres vestidas de palhaço masculino ou elas eram obrigadas a procurar outra linguagem para trabalhar no picadeiro", complementa a organizadora, uma das poucas palhaças do Estado.

"No Estado, tivemos o exemplo da Tostão, que, por muitos anos, foi obrigada a trabalhar vestida de homem, sem chances de expor a sua identidade feminina, pois não se contratavam mulheres para a função. É um fardo que ela carrega até hoje”, relembra, afirmando que ainda é preciso quebrar preconceitos.

"Cada vez mais, precisamos mudar a cabeça da sociedade. É uma luta diária. Ainda corrermos o risco de acharem que 'mulher direita' é somente a bela, recatada e do lar. Ela não pode rir e nem fazer rir. Usamos o nosso nariz vermelho para fazer uma aproximação com o público e mudar essa história”, brada.

A palhaçaria feminina tem mostrado o desenvolvimento de uma linguagem própria, uma vez que as palhaças conseguem levar particularidades do universo feminino para o palco, incluindo lutas e dificuldades que encontram em sua trajetória.

"Exercer o ofício de ser palhaço já é um ato político, de denúncia, alerta, reflexão e conexão. Quando entra uma mulher nesse espaço, ela leva consigo todas as questões que precisam ser discutidas. Usamos essa exposição até como forma de poder para acabar com a violência que sofremos diariamente", complementa, relembrando que o Espírito Santo é um estado que possui um dos maiores índices de feminicídio do Brasil.

HOMENAGEM

Lily Cursio, atriz e performance argentina Crédito: Ricardo Trejo Chávez/Divulgação

A homenageada do ano no "II Encontro Internacional de Palhaças na Ilha do Mel" - que, no Brasil, acontece em sete Estados - é a performer Lily Cursio, experiente palhaça e atriz argentina, atualmente morando no Brasil.

Lily apresentará o espetáculo "Pedaços de Mim", no sábado (27), ministrará oficinas e participará de um debate que terá como tema "Produção de Resistência da Mulher Artista".

"Estamos passando um momento político e social muito complicado no Brasil. Como palhaça e mulher, afirmo que desejo encontrar um espaço onde podemos nos expressar com liberdade, elevando o espírito da plateia que nos assiste", suspira.

A artista acredita que a mulher deixou de ser a coadjuvante do homem também no picadeiro. "Já comecei há um bom tempo e sempre tive dificuldade de encontrar o meu espaço. Por isso, encontros como esse são essenciais na tentativa de obter informações sobre a realidade da profissão na América Latina", complementa, dizendo que tem orgulho de ser atriz, mulher, esposa, mãe e palhaça. "Sem ordem de preferência", brinca.

SERVIÇO

"II Encontro Internacional de Palhaças na Ilha do Mel"

Quinta (25)

17h. Roda de Conversa: "Produção de Resistência da Mulher Artista".

Local: Sala da Palavra, Sesc Glória, Centro, Vitória. Entrada franca.

19h30 - Espetáculo: "Estupendo Circo di SóLadies", com o grupo Circo di SóLadies (SP)

Local: Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

21h - Espetáculo: "Absurdas", com o Coletivo de Palhaças (RJ)

Local: Casa 407. Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Entrada Franca.

Sexta (26)

09h - Oficina: "Como se Fosse a Última Vez", com a mestra Lily Curcio.

Local: Casa Má Companhia. R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória.

14h - Oficina: "A Comicidade que Baila em Mim", com Kathleen Louise (RN).

Local: Casa Centro Flutuante. Rua Coutinho Mascarenhas, Centro, Vitória. Oficina gratuita.

19h - Espetáculo: "Cabaré das Divas - Um Varietê Especial do Encontro de Palhaças", com Lily Curcio como mestra de cerimônia.

Local: Teatro Glória, Sesc Glória, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Sábado (27)

10h30 - Cortejo Capixaba

Local: Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Entrada franca.

18h30 - Espetáculo: "Deslady", Cia dos Palhaços, Curitiba (PR)

Local: Teatro Virgínia Tamanini. Sesc Glória, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

20h - Espetáculo: "Pedaços de mim", pela Cia Seres de Luz Teatro, Campinas (SP)

Local: Teatro Glória, Sesc Glória, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia).

22h - Palco aberto

Local: Casa Centro Flutuante. Rua Coutinho Mascarenhas, Centro, Vitória. Entrada franca.

Domingo (28)

18h - "CirkasDub" - Festa de encerramento do Encontro

Local: Casa da Grua. Gruta da Onça, Centro, Vitória. Ingressos à venda no local.

