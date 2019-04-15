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SÉRIE

Emilia Clarke publica foto dos bastidores de 'Game of Thrones'

Atriz interpreta Daenerys Targaryen na série de sucesso da HBO

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 20:28

Publicado em 

15 abr 2019 às 20:28
15/04/2019 - Emilia Clarke como Daenerys Targaryen em 'Game of Thrones' Crédito: Divulgação/HBO
Em clima de estreia da 8ª e última temporada de Game of Thrones, a atriz Emilia Clarke, que interpreta a personagem Daenerys Targaryen, publicou uma foto dos bastidores em seu perfil no Instagram.
"Eu e meu bebê dragão Drogon estamos ansiosos para vocês assistirem à 8ª temporada de Game of Thrones, que se não me engano, começa agora", escreveu. Na imagem, publicada na noite de domingo, 14, a "mãe dos dragões" aparece vestida à caráter e abraçada a uma tela verde, que posteriormente será transformada no dragão por meio de computação gráfica.
Nos comentários, artistas e personalidades comemoram a volta da série da HBO. "Muito ansiosa", escreveu a atriz Reese Whiterspoon. Já o padre Fábio de Melo brincou: "Grava um vídeo contando o final pra gente".

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