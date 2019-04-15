Emilia Clarke publica foto dos bastidores de 'Game of Thrones'

Em clima de estreia da 8ª e última temporada de Game of Thrones , a atriz Emilia Clarke , que interpreta a personagem Daenerys Targaryen , publicou uma foto dos bastidores em seu perfil no Instagram.

"Eu e meu bebê dragão Drogon estamos ansiosos para vocês assistirem à 8ª temporada de Game of Thrones, que se não me engano, começa agora", escreveu. Na imagem, publicada na noite de domingo, 14, a "mãe dos dragões" aparece vestida à caráter e abraçada a uma tela verde, que posteriormente será transformada no dragão por meio de computação gráfica.