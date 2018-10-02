Em Vitória, encontros prometem ajudar músicos a desenvolverem carreira

Encontros do "Conexão Formemus" vai acontecer semanalmente no Mucane, no Centro de Vitória Crédito: Luara Monteiro

A partir desta semana, toda primeira quarta-feira de cada mês vai receber o "Conexão Formemus" no Mucane, Centro de Vitória. O evento tem o intuito de reunir artistas da cena musical do Espírito Santo para debaterem sobre temas como posicionamento de mercado e carreira, que são cruciais para um cantor iniciante, por exemplo, fazer sucesso Brasil afora.

De acordo com Daniel Morelo, da MM Projetos Culturais - que organiza o encontro gratuito -, a expectativa é que os artistas entendam como podem se atualizar frente às novidades e tendências do mercado nacional para utilizarem desses artifícios para um benefício próprio. "Eu e Simone Marçal, que organiza os encontros comigo, temos percorrido alguns eventos nacionais e até internacionais e estamos trazendo as projeções para os artistas daqui", detalha ele, que já visitou a Feira Internacional da Música do Sul (IMS), Música Mundo, Hacktown e DIY - Drive it Yourself.

As novas tecnologias fazem o mercado ser muito mutante, então as tendências mudam e de dois em dois anos você vê que tudo alterou demais. E como não é uma regra, o debate é muito importante como forma de atualização geral, como o que queremos promover em Vitória Daniel Morelo, da MM Projetos Culturais

Daniel e Simone já organizam o Formemus, que é um evento que acontece uma vez por ano e gira em torno da mesma temática. Na última edição, perceberam a carência do mercado. "Por isso tivemos a ideia de fazer algo desse tipo, agora. Vimos a necessidade que o mercado tem de se unir e se atualizar, então até o próximo Formemus, marcado para maio de 2019, nós iremos promover esses debates mensalmente", destaca ela.

FALTA POSICIONAMENTO

Para Daniel, o que mais falta entre os profissionais desse segmento do Espírito Santo é posicionamento. Segundo ele, só com isso, é possível fazer com que os jovens, principalmente, consigam ter reconhecimento nacional e internacional.

"Os jovens artistas entram sem apoio, sem estrutura e sem orientação... Sem uma base de informação. A gente quer elevar o nível dessas pessoas para que mais gente enxergue o mercado capixaba e veja como a gente se posiciona. Isso fará com que os próprios músicos tenham mais visibilidade", revela.

Por outro lado, ele reconhece que essas produções no Estado aumentaram muito. "Nós acompanhamos de perto a evolução, principalmente, do número de artistas aqui. E só cresceu. Então, todos têm que entender bem qual é a melhor forma de trabalhar tudo isso. Tem muito cantor, músico capixaba novo que está buscando espaço no mercado agora", afirma.