Em Vila Velha, nasce nova escola de samba para o Carnaval de Vitória

Há pouco mais de 25 anos, Erika Drews se sentiu fascinada por um desfile da Salgueiro - tradicional escola de samba do Rio de Janeiro. Na mesma época, ficou admirada pelas alegorias que viu no Marquês de Sapucaí e decidiu: um dia ela teria uma agremiação para chamar de sua. De lá para cá, a ideia não saiu mais da cabeça - até a última semana, quando nasceu o tão sonhado Grêmio Recreativo Unidos de Itapuã, em Vila Velha. A nova escola já pleiteia até uma vaga no Grupo de Acesso para desfilar no Carnaval de Vitória de 2019.
Além disso, a agremiação apostará em projetos sociais que serão realizados em sua sede, em um galpão que fica próximo ao Hospital Vila Velha. "Nós já fechamos com uma dentista, com uma médica e com um educador físico. Queremos atender a própria comunidade de Itapuã, Divino Espírito Santo e os bairros vizinhos. Queremos trabalhar com as crianças e oferecer as atividades dentro da própria escola", adianta à reportagem.
Erika começou o sonho de fundar a escola com alguns amigos, que acabaram abandonando a ideia depois de um tempo. Mas, hoje, conta com a ajuda do marido, que por trabalhar embarcado fica 14 dias fora e 14 dias aqui. "Ele me dá um super apoio. Os dias que está comigo ele é mais que marido, é mais que amigo... Mais que tudo. Mas no início todo mundo me chamava de louca", diz, completando: "Chorava sozinha no banho para ninguém ver, porque eu sempre quis muito ter a escola".
Ainda assim, ela pôde contar com o patrocínio de um amigo, que também já garantiu colocar a escola para desfilar, caso Erika consiga executar os trâmites legais do processo. "Leonardo Lage, um grande amigo, por exemplo, foi essencial nessa primeira fase e também está me incentivando muito", diz.
A capixaba detalha que tem um histórico com o samba, desde essa vez que ficou alucinada com o viu no Rio de Janeiro. "Já participei de muita coisa do carnaval daqui, também, e é sempre um prazer. Fiz grandes amigos do meio do samba, que inclusive me encorajaram a fundar a agremiação... É só coisa positiva, estou muito feliz", aponta.
PRÓXIMOS PASSOS
Até o meio da próxima semana, Erika vai enviar à Federação das Escolas de Samba do Espírito Santo (Fecapes) um ofício para ser filiada à entidade. "Já conversei com o presidente e ele me orientou dessa forma. Pretendo seguir tudo conforme a orientação dele e, em breve, poder seguir com a organização da escola", revela.
Questionado, o presidente da Fecapes, Mestre Picolé Assunção, explica que o processo de filiação envolve o ofício e vistorias. "O ofício também precisa estar anexo a alguns outros documentos específicos e depois nós vamos até a escola para ver se ela tem condições de seguir com a proposta dela. Nós só vemos questões de estrutura, instrumentos e envolvimento de pessoal", detalha.
Segundo ele, por outro lado, não há prazo para que uma filiação fique pronta, já que depende de caso para caso. "No caso da Erika, especificamente, dá tempo de ela desfilar, mas não tem nada certo ainda. Não existe um prazo ainda para que a filiação dela, por exemplo, fique pronta", esclarece.