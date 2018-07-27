Em Vila Velha, nasce nova escola de samba para o Carnaval de Vitória

Erika Drews conta com a ajuda do marido nos primeiros passos da escola que fundou, o Grêmio Recreativo Unidos de Itapuã Crédito: Arquivo pessoal/Grêmio Recreativo Unidos de Itapuã

Há pouco mais de 25 anos, Erika Drews se sentiu fascinada por um desfile da Salgueiro - tradicional escola de samba do Rio de Janeiro. Na mesma época, ficou admirada pelas alegorias que viu no Marquês de Sapucaí e decidiu: um dia ela teria uma agremiação para chamar de sua. De lá para cá, a ideia não saiu mais da cabeça - até a última semana, quando nasceu o tão sonhado Grêmio Recreativo Unidos de Itapuã, em Vila Velha. A nova escola já pleiteia até uma vaga no Grupo de Acesso para desfilar no Carnaval de Vitória de 2019.

Além disso, a agremiação apostará em projetos sociais que serão realizados em sua sede, em um galpão que fica próximo ao Hospital Vila Velha. "Nós já fechamos com uma dentista, com uma médica e com um educador físico. Queremos atender a própria comunidade de Itapuã, Divino Espírito Santo e os bairros vizinhos. Queremos trabalhar com as crianças e oferecer as atividades dentro da própria escola", adianta à reportagem.

Erika começou o sonho de fundar a escola com alguns amigos, que acabaram abandonando a ideia depois de um tempo. Mas, hoje, conta com a ajuda do marido, que por trabalhar embarcado fica 14 dias fora e 14 dias aqui. "Ele me dá um super apoio. Os dias que está comigo ele é mais que marido, é mais que amigo... Mais que tudo. Mas no início todo mundo me chamava de louca", diz, completando: "Chorava sozinha no banho para ninguém ver, porque eu sempre quis muito ter a escola".

Ainda assim, ela pôde contar com o patrocínio de um amigo, que também já garantiu colocar a escola para desfilar, caso Erika consiga executar os trâmites legais do processo. "Leonardo Lage, um grande amigo, por exemplo, foi essencial nessa primeira fase e também está me incentivando muito", diz.

A capixaba detalha que tem um histórico com o samba, desde essa vez que ficou alucinada com o viu no Rio de Janeiro. "Já participei de muita coisa do carnaval daqui, também, e é sempre um prazer. Fiz grandes amigos do meio do samba, que inclusive me encorajaram a fundar a agremiação... É só coisa positiva, estou muito feliz", aponta.

Vila Velha cria nova escola de samba para o Carnaval de Vitória: Grêmio Recreativo Unidos de Itapuã Crédito: Arquivo pessoal/Grêmio Recreativo Unidos de Itapuã

PRÓXIMOS PASSOS

Até o meio da próxima semana, Erika vai enviar à Federação das Escolas de Samba do Espírito Santo (Fecapes) um ofício para ser filiada à entidade. "Já conversei com o presidente e ele me orientou dessa forma. Pretendo seguir tudo conforme a orientação dele e, em breve, poder seguir com a organização da escola", revela.

Questionado, o presidente da Fecapes, Mestre Picolé Assunção, explica que o processo de filiação envolve o ofício e vistorias. "O ofício também precisa estar anexo a alguns outros documentos específicos e depois nós vamos até a escola para ver se ela tem condições de seguir com a proposta dela. Nós só vemos questões de estrutura, instrumentos e envolvimento de pessoal", detalha.