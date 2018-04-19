Em cartaz em Vila Velha, peça mostra Dom Quixote no sertão Crédito: Lead Comunicação/Divulgação

Uma família está bem no meio do sertão nordestino. Lá, não conseguem cultivar quaisquer plantas ou horta por culpa da seca que assola a região. Também não têm como criar animais, já que não possuem estrutura para mantê-los saudáveis. Como também não conseguem projetar uma perspectiva de vida, partem - principalmente - para o Sudeste na busca de uma condição de sobrevivência mais digna e confortável.

O brasileiro pode até "aceitar" isso de uma forma natural, mas não Dom Quixote. Em peça que está em cartaz em Vila Velha neste sábado (21) e domingo (22), no Teatro Municipal de Vila Velha, o ícone das histórias espanholas fica impressionado com as condições de vida dos chamados retirantes e chama a atenção para o descaso do poder público. "Quixotinadas" coloca o personagem principal se deparando com esses episódios aos quais ele não está acostumado.

"Esse espetáculo foi montado há 20 anos e ele é um texto de um autor de Pernambuco, no Nordeste. Na peça original tinham duas pessoas que hoje participarão do elenco e direção, novamente", adianta a atriz Sabrina Rocon, de 24 anos. Ela, que desde 2012 se lançou no mundo teatral, interpreta aproximadamente sete papéis diferentes, já que no palco contracenarão sete atores em palco. "Por isso, na maioria das vezes, cada um interpreta mais de uma personagem", conclui.

Sabrina destaca que o Grupo Vira Lata de Teatro, do qual faz parte, é que adaptou o texto original e se interessou pelo teor da obra, já que o roteiro já era naturalmente musical. "O próprio autor que fez as músicas do texto, são autorais. Para nós, que já pesquisamos esse tipo de obra, era um texto muito potente e decidimos investir. Ficamos cerca de seis meses montando e esse fim de semana serão a terceira e quarta apresentações, respectivamente", conclui.

A atriz esclarece que a obra é baseada na história de Dom Quixote, mas não é totalmente fiel à trama original. "Ela (a história) se passa no Nordeste. O texto pega o contexto de Dom Quixote, o contexto do Nordeste e junta as duas coisas, bem como valoriza as características próprias dele", afirma.

As músicas, totalmente autorais, também não são iguais à trilha sonora original da história. O som dá espaço aos ritmos nordestinos, como o xote.

O elenco, composto por nove pessoas - sendo dois músicos -, vai passear por mais lugares do Espírito Santo ainda neste ano, como adianta Sabrina. "Nós também queremos ir ao Nordeste (risos)", conta. Ela explica que o cenário é estático e tanto ele quanto as roupas usadas pelas personagens foram todas confeccionadas pelo grupo de teatro. "Nós que fizemos, dando mais identidade na hora da criação", avalia.

A peça, para Sabrina, valoriza a cultura brasileira e dá destaque ao cenário nordestino, retratando algumas peculiaridades que a região tem. "(A peça) fala sobre a seca, sobre as festas típicas, passa por tudo do Nordeste. Uma das coisas que Dom Quixote fica mais impressionado, por exemplo, é a questão da seca. Tem até um momento da peça que ele fala do que deixa as pessoas tristes, justificando sua fala com esse exemplo", revela.

Dom Quixote fica triste, como explica Sabrina, com o fato das pessoas serem obrigadas a deixarem suas casas, no local em que vivem e amam viver, por conta de um descaso do poder público. "Ele não entende e fica perplexo com essa situação. E piora o cenário ele descobrir que ninguém faz nada para reverter isso", finaliza.

SERVIÇO

Espetáculo musical "Quixotinadas"

Quando: Sábado (21/04), às 19h; domingo (22/04): às 18h

Onde: Teatro Municipal de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha)

Ingressos: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia), à venda na bilheteria do Teatro Municipal de Vila Velha