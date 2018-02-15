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Cinema

Em Cartaz: 'Pantera Negra' é o filme da semana

Filme estreou nesta quinta (15) nos cinemas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 20:18

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 20:18

Rafael Braz comenta sobre o filme "Pantera Negra", que estreia nesta quinta (15). O filme traz a história de um herói da Marvel e está recheado de representatividade negra e feminina. Confira vídeo:

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