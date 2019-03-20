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No Teatro da Ufes

'Elza - O Musical' e outras peças nacionais chegam a Vitória

Espetáculos fazem parte de circuito, cuja programação será aberta com peça da atriz Nathalia Timberg
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2019 às 18:24

Publicado em 20 de Março de 2019 às 18:24

Até o fim do ano, Vitória vai ser palco para "Através da Íris", "Um Concerto Para João", "A Geladeira Mágica" e "Elza - O Musical". Os espetáculos são parte da programação do 11º Circuito Cultural Unimed, que acontece a partir deste dia 29 de março no Teatro da Ufes. Além dos teatros, ainda será promovida oficina com diretor de um deles em hotel da Ilha do Boi. 
Nathalia Timberg é Íris Apfel em "Através da Íris", que terá sessão em Vitória Crédito: Divulgação
O circuito começa com Nathalia Timberg em seu monólogo "Através da Íris" nos dias 29, 30 e 31 de março. No dia 31 acontece oficina de Direção Teatral com Michel Blóis, que é diretor da peça que fala do ícone da moda. 
Nos dias 17, 18 e 19 de maio, é a vez de Cássio Scarpin e elenco trazerem "Um Concerto Para João", que fala da vida do maestro João Carlos Martins - que inclusive virá a Vitória prestigiar as três sessões e conversar com o público. 
Cássio Scarpin é o maestro João Carlos Martins em "Um Concerto Para João", em cartaz no Teatro da Ufes, em Vitória, em maio Crédito: Ale Catan
Em maio, a Quebra Cabeça Cia. de Teatro vai rodar escolas da rede pública com "A Geladeira Mágica". Ao todo, serão oferecidas 10 apresentações. 
Para fechar a programação, Duda Maia vem ao Estado dirigir "Elza - O Musical" nos dias 6, 7 e 8 de setembro. 
"Elza - O Musical" vai ter apresentação inédita no Teatro da Ufes, em Vitória, em setembro Crédito: Leo Aversa
SERVIÇO
ATRAVÉS DA ÍRIS
Data: 29, 30 e 31 de março de 2019 (sexta e sábado às 20h; domingo às 18h)
Ingressos: R$ 90 (inteira, plateia setor A); R$ 50 (inteira, promocional mezanino) - Vendas por meio do Tudus.com.br
UM CONCERTO PARA JOÃO
Data: 17, 18 e 19 de maio de 2019 (sexta às 20h; sábado às 20h; domingo às 18h)
Ingressos: R$ 60 (inteira, térreo); R$ 50 (inteira, mezanino) - Vendas por meio do Tudus.com.br
A GELADEIRA MÁGICA
A companhia vai oferecer 10 apresentações em várias escolas da rede pública do Espírito Santo durante o mês de maio
ELZA - O MUSICAL 
Data: 6, 7 e 8 de setembro

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