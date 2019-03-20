'Elza - O Musical' e outras peças nacionais chegam a Vitória

Até o fim do ano, Vitória vai ser palco para "Através da Íris", "Um Concerto Para João", "A Geladeira Mágica" e "Elza - O Musical". Os espetáculos são parte da programação do 11º Circuito Cultural Unimed, que acontece a partir deste dia 29 de março no Teatro da Ufes. Além dos teatros, ainda será promovida oficina com diretor de um deles em hotel da Ilha do Boi.

Nathalia Timberg é Íris Apfel em "Através da Íris", que terá sessão em Vitória Crédito: Divulgação

O circuito começa com Nathalia Timberg em seu monólogo "Através da Íris" nos dias 29, 30 e 31 de março. No dia 31 acontece oficina de Direção Teatral com Michel Blóis, que é diretor da peça que fala do ícone da moda.

Nos dias 17, 18 e 19 de maio, é a vez de Cássio Scarpin e elenco trazerem "Um Concerto Para João", que fala da vida do maestro João Carlos Martins - que inclusive virá a Vitória prestigiar as três sessões e conversar com o público.

Cássio Scarpin é o maestro João Carlos Martins em "Um Concerto Para João", em cartaz no Teatro da Ufes, em Vitória, em maio Crédito: Ale Catan

Em maio, a Quebra Cabeça Cia. de Teatro vai rodar escolas da rede pública com "A Geladeira Mágica". Ao todo, serão oferecidas 10 apresentações.

Para fechar a programação, Duda Maia vem ao Estado dirigir "Elza - O Musical" nos dias 6, 7 e 8 de setembro.

"Elza - O Musical" vai ter apresentação inédita no Teatro da Ufes, em Vitória, em setembro Crédito: Leo Aversa

SERVIÇO

ATRAVÉS DA ÍRIS

Data: 29, 30 e 31 de março de 2019 (sexta e sábado às 20h; domingo às 18h)

Tudus.com.br Ingressos: R$ 90 (inteira, plateia setor A); R$ 50 (inteira, promocional mezanino) - Vendas por meio do

UM CONCERTO PARA JOÃO

Data: 17, 18 e 19 de maio de 2019 (sexta às 20h; sábado às 20h; domingo às 18h)

Tudus.com.br Ingressos: R$ 60 (inteira, térreo); R$ 50 (inteira, mezanino) - Vendas por meio do

A GELADEIRA MÁGICA

A companhia vai oferecer 10 apresentações em várias escolas da rede pública do Espírito Santo durante o mês de maio

ELZA - O MUSICAL