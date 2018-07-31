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POLÊMICA

Elenco de 'Guardiões da Galáxia' faz carta pedindo a volta do diretor James Gunn

'Cada um de nós espera trabalhar com nosso amigo James no futuro', afirmaram os atores

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:11
James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia Crédito: Reprodução/Instagram @jamesgunn
O elenco dos filmes Guardiões da Galáxia divulgou nesta segunda-feira, 30, uma carta conjunta pedindo a volta do diretor James Gunn para dirigir o terceiro filme da franquia, programado para começar a ser filmado em 2019.
Assinada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Michael Rooker e Pom Klementieff, o elenco afirma que a reação da Disney ao demiti-lo, após piadas sobre pedofilia e estupro feitas no Twitter há dez anos ressurgirem, foi extremada.
"Nós apoiamos totalmente James Gunn. Ficamos todos chocados pela sua demissão abrupta na semana passada e intencionalmente esperamos dez dias para pensar, orar, ouvir e discutir o assunto. Nesse ínterim ficamos encorajados com o apoio de fãs e membros da mídia que querem ver James de volta como diretor do Volume 3 e também desencorajados por ver aqueles que foram tão facilmente enganados pelas absurdas teorias conspiratórias o envolvendo", diz a carta postada pelos atores nas redes sociais.
"Cada um de nós espera trabalhar com nosso amigo James no futuro. Sua história não está nem de longe terminada", afirma o elenco em outro ponto da carta. "Não há devido processo legal na opinião pública e James não será a última pessoa boa a ser colocada em julgamento. Com o crescimento das divisões políticas em nosso país, isso vai continuar a acontecer, mas temos esperança de que pessoas em todos os lados do espectro político parem com os assassinatos de reputações e de transformar a opinião pública em arma", continuam.
"Esperamos que os eventos que transcorreram sirvam de exemplo para mostrar a enorme responsabilidade que temos com nossas palavras e o que falamos nas redes sociais", finaliza o elenco.

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