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Em setembro

Editora lança série de quadrinhos baseados em 'Stranger Things'

A primeira de quatro edições está programada para setembro

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 11:48
Noah Schnapp, que interpreta Will Byers na série da Netflix "Stranger Things" Crédito: Divulgação/Netflix
Depois de anunciar o lançamento de livros baseados em Stranger Things e, mais recentemente, a produção de um jogo eletrônico, a Netflix se uniu à editora americana Dark Horse para lançar uma linha de histórias em quadrinhos inspiradas na série.
"Programada para estrear em setembro de 2018, a publicação oficialmente licenciada dará aos fãs da amada série uma oportunidade de explorar o misterioso mundo de Hawkins, Indiana", disse a Dark Horse ao anunciar a novidade em seu site.
A editora informou que haverá quatro edições, sendo que a primeira já tem variações de capas divulgadas. As vendas começam no dia 26 de setembro, mas já é possível fazer o pedido antecipadamente.
O primeiro volume segue a primeira temporada da série, quando Will Byers entra em uma dimensão de decadência e destruição onde deve usar sua inteligência para se esquivar da perseguição do Demogorgon e escapar do mundo invertido.
Confira as capas divulgadas no tuíte abaixo:

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