Editora Image Comics lança HQ do quadrinista capixaba Arabson

Uma das mais respeitadas editoras de HQs do mundo acaba de lançar The Terrible Elizabeth Dumn Against the Devils in Suits (A Terrível Elizabeth Dumn Contra os Diabos de Terno) obra de Arabson Assis, chargista e quadrinista de A GAZETA.
Lançada no Brasil de forma independente em 2013 e depois republicada pelo IHQ Instituto dos Quadrinhos em 2016, quando foi indicada ao troféu HQ MIX 2017 como Novo Talento-Desenhista e Publicação de Aventura-Fantasia, a história atinge agora um cenário internacional pela Imagine Comics, editora que publica sucessos como The Walking Dead.
A trama gira em torno da jovem Elizabeth Dumn, de 16 anos. Seu pai, Faustino Dumn, fez um pacto com o diabo, que 20 anos depois aparece para cobrar a dívida. Faustino então oferece a filha como pagamento. Mas não será fácil levar Elizabeth, jovem de personalidade forte e rebelde.
Para adaptar a história para o mercado americano, Arabson contou com o apoio de James Robinson, conhecido como autor de Starman (DC Comics) e Cable (Marvel Comics).
Isso é muito doido porque quando eu era moleque eu lia as obras dele. James é um cara conhecido na indústria. Quando ele recebeu HQs brasileiras enviadas pelo Klebs Jr. (da Estúdio IHQ), ele enviou um e-mail com uma única frase quem é esse cara? Eu mataria para trabalhar com ele, orgulha-se Arabson.
Além da tradução, a obra, que será lançada em formato one-shot (uma única edição), ganhou cores, outra adaptação para o mercado americano, já que a versão brasileira é em preto e branco.
O INÍCIO
A princípio A Terrível Elizabeth Dumn contra os Diabos de Terno foi criada para o edital do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O quadrinho veio de uma série de ideias que Arabson resolveu juntar. Primeiro ele criou um conto de literatura para depois traçar os personagens.
Eu ia fazer 40 anos e, embora tenha desenhado a vida inteira, não tinha nada pronto além dos desenhos no jornal. Não tinha uma obra fechada, que era algo que eu sempre quis fazer. Quando vi o edital o que me interessava era o compromisso com alguém, porque o compromisso comigo mesmo eu não tinha, e isso me dava um prazo para entregar algo e me obrigava a fazer, revela.
O nome Elizabeth Dumn veio de primeira. O título o autor escolheu por gostar de títulos longos e com musicalidade. Ao criar a obra, Arabson, natural de Iúna, trouxe memórias afetivas para os seus quadrinhos. Estão lá os locais por onde ele andou, o boteco da esquina, as casas, as vestimentas das pessoas, um personagem que é a cara de um tio e uma picape inspirada no carro do seu avô.