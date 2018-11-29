Editora Image Comics lança HQ do quadrinista capixaba Arabson

Uma das mais respeitadas editoras de HQs do mundo acaba de lançar The Terrible Elizabeth Dumn Against the Devils in Suits (A Terrível Elizabeth Dumn Contra os Diabos de Terno) obra de Arabson Assis, chargista e quadrinista de A GAZETA.

Lançada no Brasil de forma independente em 2013 e depois republicada pelo IHQ  Instituto dos Quadrinhos em 2016, quando foi indicada ao troféu HQ MIX 2017 como Novo Talento-Desenhista e Publicação de Aventura-Fantasia, a história atinge agora um cenário internacional pela Imagine Comics, editora que publica sucessos como The Walking Dead.

A trama gira em torno da jovem Elizabeth Dumn, de 16 anos. Seu pai, Faustino Dumn, fez um pacto com o diabo, que 20 anos depois aparece para cobrar a dívida. Faustino então oferece a filha como pagamento. Mas não será fácil levar Elizabeth, jovem de personalidade forte e rebelde.

Para adaptar a história para o mercado americano, Arabson contou com o apoio de James Robinson, conhecido como autor de Starman (DC Comics) e Cable (Marvel Comics).

Isso é muito doido porque quando eu era moleque eu lia as obras dele. James é um cara conhecido na indústria. Quando ele recebeu HQs brasileiras enviadas pelo Klebs Jr. (da Estúdio IHQ), ele enviou um e-mail com uma única frase quem é esse cara? Eu mataria para trabalhar com ele, orgulha-se Arabson.

Além da tradução, a obra, que será lançada em formato one-shot (uma única edição), ganhou cores, outra adaptação para o mercado americano, já que a versão brasileira é em preto e branco.

O INÍCIO

A princípio A Terrível Elizabeth Dumn contra os Diabos de Terno foi criada para o edital do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O quadrinho veio de uma série de ideias que Arabson resolveu juntar. Primeiro ele criou um conto de literatura para depois traçar os personagens.

A HQ ganhou cores para o mercado dos EUA Crédito: Arabson

Eu ia fazer 40 anos e, embora tenha desenhado a vida inteira, não tinha nada pronto além dos desenhos no jornal. Não tinha uma obra fechada, que era algo que eu sempre quis fazer. Quando vi o edital o que me interessava era o compromisso com alguém, porque o compromisso comigo mesmo eu não tinha, e isso me dava um prazo para entregar algo e me obrigava a fazer, revela.