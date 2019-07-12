MÚSICA

Ed Sheeran lança álbum de colaborações com Bieber, Bruno Mars e mais

Camila Cabello e Cardi B também participam de "No.6 Collaborations Project". Todas as faixas ainda têm videoclipes

Publicado em 12 de julho de 2019 às 20:12 - Atualizado há 6 anos

O cantor Ed Sheeran Crédito: Lead Shot

Nomes que estão em alta na música pop, como a rapper Cardi B e a cantora cubana Camila Cabello, estão na lista do disco "No.6 Collaborations Project", do cantor britânico Ed Sheeran, 28. Todas as músicas também ganharam videoclipes.

O artista já tinha adiantado algumas parcerias que fariam parte do disco, como "I Don't Care", com Justin Bieber, "Cross Me", com Chance the Rapper e PnB Rock, e "Blow" com Bruno Mars e Chris Stapleton. Entre as 15 faixas, há participações de Eminem e 50 Cent na mesma música, "Remember the Name", o produtor e DJ Skrillex e as cantora Ella Mai e Her.

Cardi B. e Camila Cabello cantam juntas em "South of the Border", com a pegada latina, ajudando a rechear a mistura de ritmos do trabalho. As outras faixas variam entre rap, trap, dancehall e outros gêneros. A diversidade fez com a crítica musical inglesa visse o álbum ora como um disco de experimentações, ora como simplesmente confuso.

OUÇA O DISCO "No.6 Collaborations Project"

Ao anunciar o álbum nas redes sociais, Sheeran contou que a ideia era dar continuidade ao EP "No5. Collaborations Project", lançado em 2011. "Desde aquela época, eu sempre quis fazer outro disco. Comecei a trabalhar no 'No6' no ano passado, com o fim da minha última turnê. Sou um grande fã de todos os artistas com quem já fiz parcerias e tem sido muito divertido trabalhar nessas canções", afirmou.

Rappers como JME, Ghetts e Wiley foram os destaques do EP de Sheeran de 2011. Ele já trabalhou com outros artistas do gênero ao longo de sua carreira, como no EP "The Slumdon Bridge", que tem duas músicas suas gravadas com o americano Yelawolf --"Touch an Go" e "Happier". Sheeran também já conquistou o primeiro lugar da parada britânica com a música "The River", com Eminen, segundo o jornal The Guardian.

