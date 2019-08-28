MÚSICA

Ed Sheeran anuncia pausa de 18 meses na carreira

"Vejo vocês daqui a alguns anos", declarou o cantor após último show da turnê Divide

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 16:26 - Atualizado há 6 anos

O cantor Ed Sheeran Crédito: Lead Shot

Ed Sheeran deixou entristeceu seus fãs ao anunciar, após o último show da turnê Divide que fará uma pausa de 18 meses na carreira. Desde março de 2017, Sheeran se apresentou para mais de nove milhões de pessoas ao redor do mundo.

"Eu amo que vocês estão aqui e nós estamos terminando em Ipswich. Este é meu último show por provavelmente 18 meses. Nós tocamos em todo o mundo. Glastonbury, estádio de Wembley... Todos esses locais surpreendentes: América, Nova Zelândia, Austrália, Ásia, América do Sul e tem sido uma loucura. Me disseram antes de eu chegar que, agora, no final desta turnê, eu toquei para nove milhões de pessoas ao redor do mundo. É a maior turnê de todos os tempos", comemorou.

No Brasil, o cantor passou pelo Allianz Parque (SP) em fevereiro, com direito a show extra - os ingressos para a primeira apresentação se esgotaram rapidamente. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o cantor comemorou o aniversário em uma pizzaria, para a alegria dos fãs.

Em dezembro de 2018, Sheeran se casou em segredo com Cherry Seaborn. Agora, com o fim das apresentações, o cantor pretende oficializar a união, de acordo com entrevista ao jornal The Sun. No show, ele falou sobre a esposa antes de cantar Hearts Don't Break Around Here. "Se você ler o jornal, saberá que me casei com uma garota de Suffolk recentemente. Eu escrevi esta música aqui. E o primeiro pedaço dessa música é sobre ela. A segunda parte é sobre Suffolk e meu amor por ambos", relatou.

Ao finalizar o discurso sobre as férias de 18 meses, Sheeran agradeceu aos fãs. "Obrigado a todos que me deram uma chance. Esta é minha última música. Eu escrevi isso quando eu tinha 15 anos. Vejo vocês daqui a alguns anos. Obrigado", concluiu.

Devido a repercussão do discurso na imprensa, o músico publicou nos Stories do Instagram um relato explicando que as férias é para produzir um novo disco e curtir com os seus gatos.

