Ed Sheeran alcança a marca da turnê mais lucrativa da história

Ed Sheeran alcança a marca da turnê mais lucrativa da história

Com um show em Hannover, na Alemanha, nesta sexta-feira, 2, artista passa turnê do U2 em 2011

Agência Estado

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 14:43

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Ed Sheeran Crédito: Lead Shot

A Divide Tour de Ed Sheeran tem lugar reservado em livros de recordes. Segundo a Pollstar, o músico britânico de 28 anos vai conquistar a marca de turnê mais lucrativa da história nesta sexta-feira, 2, com um show em Hannover, na Alemanha.

> Ed Sheeran lança clipe de 'Antisocial', parceria com Travis Scott

A previsão é que a arrecadação total de US$ 736,7 milhões bata o recorde anterior, de US$ 735,6 milhões, alcançado pelo U2 em 2011. "Demais", foi o comentário de Sheeran em comunicado sobre o feito.

A Divide Tour começou em 16 de março de 2017 e deve acabar no dia 26 de agosto de 2019. São 893 dias, superando os 760 que o U2 passou na estrada.

> Ed Sheeran confirma que está casado com Cherry Seaborn

Sheeran bateu o recorde de audiência com 7,3 milhões no dia 24 de maio, na França. O cantor e compositor britânico lançou o disco No.6 Collaborations Project em julho, com colaborações de Justin Bieber, Stormzy, Eminem, 50 Cent, Bruno Mars e Travis Scott. Fonte: Associated Press.

