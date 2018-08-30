Dwayne Johnson será rei havaiano em novo filme de Robert Zemeckis

Dwayne "The Rock" Johnson Crédito: Universal Pictures/Divulgação

O ator norte-americano Dwayne Johnson, conhecido também como The Rock, irá interpretar o rei Kamehameha I, que unificou as ilhas do Havaí em um único reino em 1782, no filme The King. A produção terá direção de Robert Zemeckis, de De Volta Para o Futuro e Forrest Gump, e roteiro de Randall Wallace, conhecido por escrever Coração Valente.

Segundo o site Deadline, esse é um papel que Johnson quis fazer desde o início da sua carreira no cinema e batalhou com sua empresa de produção de filmes, a Seven Bucks Production, para que a história deixasse de ser uma ideia. Um sacerdote havaiano abençoou a produção antes que ela fosse oficializada.