Durval Lelys fala sobre o "Pranchão", que desembarca sábado em Vitória

A festa do axé, que contará ainda com a presença de Saulo Fernandes, acontece dia 12, na Área Verde do Álvares Cabral

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:54 - Atualizado há 6 anos

Durval Lelys, cantor de axé Crédito: Divulgação

É impressionante o vigor de Durval Lelys. Aos 61 anos anos, o baiano continua com o pique de um garotão de 40... Falante, “arteiro” e brincalhão, “Durvalino meu Rei” (como é conhecido pelos fãs) ainda lembra com carinho de sua apresentação no primeiro Vital, em 1994.

“Sempre quando converso com alguém de Vitória vem a minha cachola a primeira vez do Vital. Foi o início de tudo. A Praia de Camburi estava lotada e o grupo Mukeka levantando a galera. Até hoje me emociona muito”, rememora com nostalgia o cantor, em entrevista para falar sobre sua apresentação na festa "Pranchão - Saulo & Durval”. O evento acontece no sábado (12), na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória.

Sempre bem-humorado e com um senso crítico cultivado em mais de 40 anos de carreira, Durval Lelys - antes de falar sobre as novidades para o "Pranchão" - fez questão de ressaltar o momento por que passa o axé, época que ele chama de “grande ressurgimento da música baiana”.

“Há novos nomes muito bons surgindo em Salvador. No ar, sinto um clima que remete aos anos 1980, quando conquistamos o país. O próprio evento que vamos levar para Vitória é uma inovação do axé”, exalta, dando detalhes sobre a festa em parceira com Saulo Fernandes, que terá a sua segunda edição na capital capixaba após o sucesso de 2018.

“O 'Pranchão' nada mais é do que a evolução do trio elétrico. É um conceito mais moderno, e mais seguro, de levar alegria para os fãs, pois fazemos tudo em um ambiente fechado. O palco é giratório e fica só a 1,5m de distância da plateia É mais fácil de se comunicar com a galera. Além disso, será um evento vespertino, mais intimista, simples, sem grandes produções. Para curtir à vontade, de tênis, tomando uma cerveja bem gelada”, festeja.

RETRÔ

Piadista (ou será que está falando sério?), Durval acredita que a crise no axé (praticamente fora das paradas de sucesso desde 2010) se deu porque "as meninas não quiseram deixar de usar salto alto durante as micaretas!"... Como assim?... Calma, ele vai explicar:

“A nossa música tem um bit mais rápido. Dançar com o salto alto é mais difícil. Não é sertanejo. Como o estilo fitness está na moda, agora elas só usam tênis e podem abusar do ‘atletismo musical’. Não dava para pular a ‘Dança da Manivela’ de saltão”, ri, em tom de brincadeira.

Sobre as diferenças entre a geração que curtia as suas apresentações na década de 1990 e os fãs de agora, Lelys só destaca um ponto relevante: o celular.

“Naquela época não tinha isso. Hoje todo mundo só quer tirar selfie e postar no Instagram. Lógico, é uma interação bacana, até ajuda a divulgar o nosso trabalho, mas o celular não pode atrapalhar a curtição do show. Até na paquera”, ressalta, com mais risos.

"Um flerte ao vivo é bem melhor do que um digital" Durval Lelys Cantor

IRMÃOS

Saulo e Durval Lellys Crédito: Jardel Souza

Sobre a parceria com Saulo Fernandes, Durvalino conta que é coisa de sangue. “Foi algo divino, eu acho. Eu sempre curti muito o trabalho dele e ele o meu. É uma parceria que gera construtivismo, pois somos de gerações diferentes que surfam na mesma onda”, elogia, adiantando o repertório que vai tomar conta do "Pranchão".

“Quase 90% é Asa de Águia, meu rei... A galera quer ouvir ‘Com Amor’, ‘Dança do Vampiro’, ‘Dança da Manivela’, ‘Não tem Lua’, ‘Quebra Aê’... São mais de 300 clássicos, tenho que cantar, pelo menos, 40 deles”, relata, acentuando, também, que novas faixas vão estar presentes, como “Mirante”, “Amanhã é Feriado” e “Sua Cabeça”, música que adora e que faz questão de "puxar" no ouvido (do outro lado do telefone, é claro!) da reportagem. ”Sua cabeça ta de onda/Se pique logo daqui...”

É impossível conversar com Durval Lelys sem perguntar quando o Asa de Águia volta ou mesmo se volta (o grupo está fora dos holofotes desde 2014). “Volta sim, os fãs podem ficar tranquilos. Só preciso resolver questões profissionais que ficaram pendentes. Inclusive, têm muitos músicos da antiga formação do Asa que tocam no "Pranchão". Só não tenho uma data ainda... Um dia vem”... Ufa!

"PRANCHÃO - SAULO & DURVAL"

Quando : Sábado (12), às 18h, na Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória.

: Sábado (12), às 18h, na Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos : Setor Único: R$90 (meia/2º lote).

: Setor Único: R$90 (meia/2º lote). Ingresso Solidário: Setor Único: R$90 (2º lote) + Doação de produtos de alimentos não perecíveis, agasalho, brinquedo e/ou leite em pó, na entrada do evento com a apresentação do ingresso).

Setor Único: R$90 (2º lote) + Doação de produtos de alimentos não perecíveis, agasalho, brinquedo e/ou leite em pó, na entrada do evento com a apresentação do ingresso). Pontos de Venda: Lojas Maverick’s (Shopping Vitória e Vila Velha), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha), Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha) ou no site www.superticket.com.br

